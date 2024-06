Guida per il Community Day di Pokémon Go Goomy

Pokemon Go Sta organizzando un evento per il Goomy Community Day Domenica 9 giugno, dalle 14:00 alle 17:00 ora locale.

Come previsto con un evento del Community Day, Gumi Si genereranno in gran numero con un'alta probabilità di apparire lucenti. Ci sono anche tanti altri bonus e vantaggi, che elenchiamo di seguito.

Come posso catturare un Goomy brillante in Pokémon Go?

Secondo una vecchia ricerca condotta dall’ormai defunto sito web The Silph Road (trans Macchina del ritorno), i tassi di Pokemon cromatici nei Community Day sono circa 1 su 24, il che significa che se continui a giocare per tutto il periodo di tre ore, dovresti trovare un discreto numero di Pokemon cromatici.

Grafica: Julia Li/Polygon | Fonte immagine: Niantic

Se hai poco tempo o poco tempo a disposizione per le Poké Ball, puoi farle scoppiare ProfumiPoi velocemente Fare clic su ciascun Goomy Per controllare quelli luccicanti e scappare da tutto ciò che non è brillante. In particolare, qualsiasi Goomy che hai già toccato sarà rivolto verso il punto in cui si trova il tuo giocatore, quindi questo dovrebbe aiutarti a identificare gli oggetti che potresti aver già controllato.

Quale movimento della giornata comunitaria ha imparato lo sviluppo di Goomy?

Se fai evolvere Sliggoo in Goodra tra le 14:00 e le 22:00 ora locale, imparerà la mossa Carica Pugno di tuono.

Se ti sei perso l'evoluzione durante questo periodo, probabilmente riuscirai a evolverla durante l'evento del fine settimana del Community Day a dicembre per ottenere il Thunder Punch. Se non vuoi aspettare, puoi utilizzare Elite TM per eseguire questo passaggio.

Come si comporta Goodra nel meta?

Per quanto riguarda i raid e le palestre, Goodra non è bravo come i suoi compagni draghi pseudo-leggendari. Puoi configurarlo con Dragon Breath e Draco Meteor, ma devi usare qualsiasi altra cosa sopra di esso (Salamence, Dragonite o Garchomp, solo per citarne alcuni).

Goodra in realtà è più utilizzato in PvP, quindi puoi impostarlo con Dragon Breath insieme a Power Whip e Aqua Tail per dargli una buona copertura delle mosse.

Come posso sfruttare al meglio il Goomy Community Day?

Durante il Goomy Community Day saranno attive le seguenti ricompense:

Tre volte Stardust per catturare Pokemon

Doppie caramelle per catturare Pokemon

Raddoppia la possibilità per gli Allenatori di livello 31+ di ottenere caramelle XL catturando Pokemon

L'incenso dura tre ore

Le unità di esca durano tre ore

Speciali bombe leggere adesive quando si spara

Ulteriore commercio speciale

Il costo di negoziazione di Stardust è dimezzato

Tuttavia, dovresti assolutamente far scoppiare una barra stellare e dell'incenso e provare a catturare del potente goumi.

Vale la pena notare che ci sarà anche Set di ricerca a tempo che ti ricompensa con un'unità Rainy Lure – che ti servirà per far evolvere il tuo Sliggoo in Goodra (se non ti piove addosso). Tuttavia, se ti dirigi verso una zona più densamente popolata Pokemon Go (Come un centro commerciale o un parco), alcuni giocatori potrebbero già utilizzare unità Rainy Lure, quindi puoi usare le loro unità invece di usare le tue.

Se potete Megaevolvere Charizard-Riceverai una Goomy Candy aggiuntiva per ogni cattura.

Oltre a tutto questo, Niantic continua a eseguire raid speciali a quattro stelle dalle 17 alle 22, dove se completi un raid Sligoo, un Goomy apparirà in un raggio di 300 metri attorno alla palestra per 30 minuti. Questi raid non possono essere effettuati da remoto. Se il solito aumento dello spawn tra le 14 e le 17 non ti dà il Goomy che desideri, puoi provare il raid per un'altra possibilità.