OnePlus Nord ottiene le patch di sicurezza di gennaio 2021 con l’aggiornamento OxygenOS 10.5.11

OnePlus si prepara a rilasciare il tanto atteso aggiornamento OxygenOS 11 basato su Android 11 per OnePlus North. Era uno smartphone Ricezione OxygenOS 11 Open Beta è stata rilasciata dal mese scorso. Prima della versione stabile di Android 11, la società sta ora implementando un nuovo aggiornamento stabile con numero di versione OxygenOS 10.5.11 a livello globale.

Aggiornamento OxygenOS 10.5.11 per OnePlus Nord non sta portando nuove funzionalità. Aumenta il livello della patch di sicurezza solo a gennaio 2021. Inoltre, si dice che migliori anche la stabilità del sistema.

Aggiornare Venire Con i seguenti numeri di versione per tre diversi tipi di telefono venduti in tutto il mondo.

In: 10.5.11.AC01DA

Unione Europea: 10.5.11.AC01BA

GLO: 10.5.11.AC01AA

Log delle modifiche ufficiale di OnePlus Nord OxygenOS 10.5.11

Sistema Patch di sicurezza Android aggiornata a 2021.01 migliora la stabilità del sistema



Come qualsiasi altro aggiornamento di sistema, l’ultimo aggiornamento OTA per OnePlus Nord viene distribuito in blocco in tutto il mondo. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo per raggiungere l’unità. Ad ogni modo, puoi andare alle impostazioni per controllare manualmente l’aggiornamento.

Detto questo, vale la pena notare che la cronologia degli aggiornamenti di OnePlus è peggiore che mai. Il marchio è riuscito a rilasciare OxygenOS 11 Aggiornamento stabile per Solo due dispositivi A questo limite.

L’azienda dovrebbe rilasciare il Android 11 L’aggiornamento per altri nove smartphone, mentre il primo Anteprima per sviluppatori Android 12 Già fuori.

Relazionato :

Sii sempre il primo a saperlo: seguici!