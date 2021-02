Ntkari ha detto che il ministro ha scalato l’orizzonte di 50 piedi della griglia e si stava godendo il sonno. Il ministro parlamentare Braindra Singh Yadav si arrampica su un’altalena di 50 piedi per un segnale del telefono cellulare

Bhopal: Il telefono cellulare è ormai diventato parte integrante della nostra vita. L’India ha il maggior numero di utenti di telefoni cellulari al mondo. Tuttavia, i cittadini dell’India non hanno ancora un accesso adeguato alle reti di telefonia mobile. La rete mobile scompare dopo aver visitato molti villaggi. Pertanto, i cittadini devono affrontare molte angosce. Qualcosa di simile sta accadendo in Madhya Pradesh al giorno d’oggi Il ministro Brigendra Singh Yadav Sembra che accada con. Tuttavia, ha lottato duramente per questo. Se qualcuno vuole chiamare, si trova nel cielo e va dritto a 50 piedi dal suolo. Lì parlano al telefono e poi scendono di nuovo (il vice ministro Braindra Singh Yadav sale per 50 piedi per ricevere il segnale del cellulare).

Guarda il cielo per tre ore al giorno

In particolare, il ministro Brijendra Singh Yadav deve trascorrere tre ore al giorno osservando il cielo. Dovranno fare un esercizio come questo nei prossimi giorni. Si dice che la ragione di ciò sia servire la gente, la gente comune.

Brigendra Singh Yadav è un ministro del governo di Shivraj Singh Chauhan. È il ministro di Stato per la sanità pubblica del Madhya Pradesh. Il suo villaggio è Sorel. La Bhagwat Gita Pathan è organizzata in questo villaggio oggigiorno. Il ministro Yadav è stato l’ospite speciale di questo evento. Tuttavia, soffrono di privazioni a causa della mancanza di rete nel villaggio.

Il ministro Yadav sta anche cercando di risolvere i problemi degli abitanti del villaggio di Sorel. Janata Darbar si tiene nel villaggio per tre ore ogni giorno. In queste tre ore non scendono dall’osservazione del cielo. Se qualcuno porta un problema, deve contattare le autorità per risolvere il problema. Quindi sono seduti nel cielo. Salgono a 50 piedi se vogliono fare una telefonata. Dopo aver parlato al telefono, sono scesi di nuovo (il vice ministro Braindra Singh Yadav sale per 50 piedi per ricevere il segnale mobile).

Madhya Pradesh: ad Ashok Nagar, il ministro Brigendra Singh Yadav trascorre 3 ore al giorno seduta su un’amaca per 9 giorni. A causa della mancanza di segnale del telefono cellulare nella zona, hanno difficoltà a risolvere i problemi delle persone, quindi per il segnale del telefono cellulare devono salire un po ‘sull’altalena (20.2.21). pic.twitter.com/Igu3IXN1x9 – ANI_HindiNews (@indAHindinews) 21 febbraio 2021

La reazione del ministro Brigendra Singh Yadav

“Sono l’ospite principale dello storytelling di Bhagwat qui. Voglio restare qui nove giorni. Nel frattempo alcune persone stanno sollevando i loro problemi. Tuttavia, poiché c’è un problema con la rete, non devo parlare con le autorità. Quindi Vado di sopra per vedere il cielo qui. “Lo stesso Yadav ha detto:” Contatta i funzionari lì, dà istruzioni appropriate e risolve i problemi delle persone “.

Critiche da parte degli utenti di Internet

Nel frattempo, il ministro Yadav è andato solo a 50 piedi per fare una telefonata in cielo, che ha scatenato una discussione. Yadav è stato preso di mira dagli utenti di Internet sui social media. Alcuni affermano che i ministri non vanno in paradiso per risolvere i problemi delle persone ma per divertirsi.

