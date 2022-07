Nell’aggiornamento gratuito dell’edizione avanzata di The Breach, Switch è disponibile oggi

Se, come noi, stavi aspettando di tornare al gioco di ruolo strategico fantascientifico di Subset Games, nella violazioneAllora oggi è il tuo giorno fortunato. Un nuovissimo aggiornamento, soprannominato “Advanced Edition”, è stato rilasciato oggi e promette di espandere l’eccellente titolo tattico a turni in vari modi.

Combinando nuove meccaniche, armi, sfide e piloti, l’aggiornamento gratuito piacerà sia ai nuovi giocatori che ai fan di lunga data che hanno giocato dal lancio del gioco nel 2018. Quei fastidiosi Vek non sapranno cosa li ha colpiti!

Per un riepilogo di ciò che è incluso nell’aggiornamento, controlla la versione ufficiale per il sottoinsieme di seguito:

Nuovi meccanismi e armi: cinque nuove squadre di mech e quasi quaranta nuove armi.

Nuove sfide: più nemici, più boss e più obiettivi di missione che aggiungono ulteriore sfida e varietà a qualsiasi razza.

Nuove abilità dei piloti: il roster ampliato include quattro nuovi piloti e tre volte la quantità di abilità che un pilota può acquisire attraverso gli aggiornamenti.

Sebbene il nuovo aggiornamento suoni eccitante, sembra che il modo per installarlo possa richiedere una piccola quantità di tattiche in sé e per sé. Non preoccuparti, non è complicato come gestire da solo un tesoro spaziale, ma se l’aggiornamento non viene scaricato automaticamente, potresti dover aprire le opzioni di gioco nella schermata principale di Nintendo Switch e verificare manualmente la presenza di un aggiornamento di sistema .

Potrebbe essere necessario controllare manualmente gli aggiornamenti per la versione Switch! (Premi “+” e vai su “Aggiornamento software” Tieni presente che potrebbe volerci del tempo prima che diventi disponibile su tutte le piattaforme. – Controlla il nostro sito per maggiori dettagli! https://t.co/P3xLJ5yXTE 🧵 2/3 pic.twitter.com/jsFn5QvkDd – giochi di sottoinsiemi 19 luglio 2022

Per chi è nuovo a The Breach, pensaci Mario + Conigli: Kingdom Battle Incontra la cotta di insetti, la tecnica dell’indossare l’armatura CiaoTutto girato nel classico stile artistico a 16 bit e non sei a un milione di miglia di distanza. Ora questo potrebbe non sembrare un cocktail di videogiochi che potresti voler provare, ma fidati di noi, vale la pena prenderne un sorso. Ci ha dato il gioco 9/10 pollici La nostra recensionedescrivendo il suo gameplay come “uno dei migliori che troverai nel genere strategico su Switch”.

Questo nuovo aggiornamento arriva in concomitanza con il rilascio della versione mobile del gioco su Apple e Android. insieme a Uscita fisica prevista per ottobre di quest’annoIl 2022 si preannuncia come un anno significativo per The Breach.

Sei entusiasta di vedere tutte le espansioni che porta l’ultimo aggiornamento? O forse stai entrando nel gioco per la prima volta? Fateci sapere nei commenti!