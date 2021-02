WhatsApp spiega cosa succederà se rifiuti i suoi nuovi termini

Facebook dice in altre parole: OK, altrimenti non sarai in grado di leggere i tuoi post

A gennaio, il mondo mobile è diventato come una farmacia WhatsApp ha dichiarato una giornata luminosa Hai un mese per accettare i nuovi termini di utilizzo, che includono la condivisione di alcune delle tue informazioni con altre app di Facebook o semplicemente l’interruzione dell’utilizzo dell’app. Fa, Scarica alternative come Telegram e Signal Sono saltati in Israele e in tutto il mondo e WhatsApp ha deciso Rimandato un po ‘la fine E dopo la data di entrata in vigore delle nuove condizioni. Ora, l’azienda sta provando un approccio leggermente diverso a questo passaggio, ma non uno che cambierebbe necessariamente idea.

Per un tempo limitato: l’app non smetterà di funzionare completamente

WhatsApp ha caricato un nuovo post nella regioneIstruzioni In “Cosa succederà alla data di scadenza?” In esso spiega: “Per darti tempo sufficiente per apportare modifiche al tuo ritmo e convenienza, abbiamo prorogato la data effettiva fino al 15 maggio”. Se entro tale data accetti i termini o sei già d’accordo, l’app continuerà a funzionare come di consueto (salvo ovviamente nuove informazioni che verranno trasmesse a Facebook principalmente nel settore business di fronte alle aziende). Ma se non sei d’accordo?

Secondo WhatsApp, dopo il 15 maggio, gli account di chi rifiuta i nuovi termini non verranno cancellati, e per un breve periodo (e attualmente non specificato, b) riceverai chiamate e avvisi vocali, ma non potrai leggere o inviare messaggi dall’app. Tuttavia, menzioneremo che WhatsApp si riserva il diritto di eliminare gli account utente inattivi dopo 120 giorni di inattività. Se decidi dopo il 15 maggio, che è la data di entrata in vigore dei nuovi termini, che stai trasmettendo in streaming con Facebook e accetti i termini, puoi utilizzare di nuovo l’app.

Hai domande sullo spostamento di WhatsApp? Mi chiedo quale alternativa scegliere? Vieni a consultare i giornalisti e i lettori di JECTIM sul gruppo di dialogo JECTIM Talgram

Oltre a ciò, WhatsApp aggiunge anche una guida per esportare la cronologia chat da Android o iPhone nello stesso post, e menziona anche che puoi chiedergli di eliminare il tuo account, ma avverte che questo processo è completamente irreversibile e porterà a tutti perdere le tue informazioni su WhatsApp.

Riduci al minimo i danni

La mossa si unisce a una serie di misure di mitigazione e pacificazione dei danni che WhatsApp ha dovuto adottare dopo la sua mossa improvvisa a gennaio. La società ha anche annunciato che includerà un banner nell’app che informerà gli utenti del cambiamento delle circostanze e cercherà di spiegare esattamente quali informazioni passeranno a Facebook e quali informazioni rimarranno completamente criptate e private.

Per chi non volesse aspettare il banner, spiegheremo in punta di biforcazione che le conversazioni private per tutti gli utenti rimarranno criptate dall’inizio alla fine. WhatsApp ha scritto “Non cambierà mai” (e d’altra parte, il primo giorno di WhatsApp, “Nessuna pubblicità! Nessun gioco! Nessun trucco!” Quindi, lo sai). Ciò che cambierà è l’interfaccia di WhatsApp con le aziende e la tua interfaccia di messaggistica con gli account aziendali di WhatsApp. Dopo l’aggiornamento, le aziende potranno accedere alle tue conversazioni con loro anche su Facebook (quindi, le informazioni di quella conversazione possono essere utilizzate da Facebook per fornire accesso ad annunci pertinenti). Inoltre, se interagisci con i negozi di funzionalità di Facebook tramite WhatsApp, le informazioni raccolte su di te tramite Facebook e Instagram potrebbero essere utilizzate per visualizzare annunci pertinenti. Tuttavia, WhatsApp afferma che questa funzione è opzionale.













