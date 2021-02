Avviso, avviso importante per i clienti Jio, evitare di fare “questo” errore Reliance jio invia messaggi di avviso su messaggi di chiamata dati gratuiti e truffa kyc

Il piano Geo Rs 10 include 124 minuti IUC (Internet Usage Fee) e 1 GB di dati supplementari.

Mumbai: Jasgasam Sviluppo tecnologico Come accade, i criminali trovano anche nuovi modi per imbrogliare. Pertanto, proprio come usare la tecnologia, è fondamentale che tu ne sia consapevole in una certa misura. I ladri hanno cambiato i loro metodi di furto e lo stanno usando per ingannare molti. Esistono molti tipi di frode acquisendo informazioni personali per telefono. Ci sono molti altri modi per farlo. Questo è il motivo per cui dobbiamo essere vigili per non essere ingannati (Reliance jio invia un messaggio di avviso su kyc e messaggi di chiamata dati senza truffa).

Con questo tipo di frode in mente, Geo ha inviato un messaggio di avviso ai propri clienti. Geo ha chiesto ai propri utenti di non condividere le proprie informazioni con nessuno sospettoso di questo messaggio. Avverte anche di gravi frodi in caso di fuga di informazioni personali di queste persone.

Messaggio di avviso da Jio a ogni client

Reliance Jio ha dichiarato in una lettera ai clienti: “I clienti non dovrebbero condividere le proprie informazioni personali con nessuno”. Fai attenzione ai messaggi fraudolenti che ti chiedono di chiamare qualsiasi numero per i tuoi aggiornamenti KYC o per fornirti dati mobili gratuiti. Non chiamare numeri sospetti. Non fare clic su alcun collegamento nei messaggi fraudolenti. Non condividere le tue informazioni con estranei o persone sospette. Rimanga sicuro. Geo Team

Sbarazzarsi di annunci, chiamate promozionali e messaggi? Allora fallo

Se non desideri che gli annunci, le chiamate promozionali e i messaggi arrivino sul tuo telefono, puoi disattivarli. Tutto quello che devi fare è contattare il servizio clienti Geo e chiedere loro di avviare il servizio Non disturbare (DND). Puoi farlo accedendo all’app My Jio. Dopo aver selezionato l’opzione DND, riceverai un messaggio dall’azienda. L’annuncio di chiamate e messaggi si interromperà sul tuo numero di cellulare entro 7 giorni dal messaggio.

Leggi anche:

Quanto ha guadagnato Ambani nell’ultimo trimestre? Leggi in dettaglio

Il nuovo piano di Geo; La strategia di Ambani per acquisire una base di clienti “sì” nel paese

Giula Collision, due spettacoli Airtel casuali, un servizio quotidiano

Guarda il video:

Reliance jio invia un messaggio di avviso sui messaggi di chiamata dati kyc gratuiti e truffa