Le persone acquistano occhiali VR per $ 300 solo per parlare con il servizio clienti di Facebook

“L’unico modo per ottenere il servizio clienti è dimostrare di aver effettivamente acquistato qualcosa da loro”, afferma un utente che è riuscito a utilizzare questo strano metodo per accedere al proprio account violato.

Quando hackeri un account online, può essere spaventoso o fastidioso, ma quando non riesci a recuperarlo, è tutta un’altra storia – e se il tuo account Facebook viene bannato, sospeso o dirottato, sai già quanto sia difficile riavere un rappresentante umano di Facebook. Il tuo account è nelle mani di hacker. Quindi un gruppo di utenti banditi ha trovato un modo creativo per riavere i propri account utilizzando un altro prodotto Facebook.

Facebook non ha un vero servizio clienti telefonico, ma Oculus sì

Angela McNamara ha ricevuto un’e-mail una mattina che le diceva che una persona sconosciuta aveva avuto accesso al suo account. Nel giro di un minuto, aveva già ricevuto un’altra email che la informava che la sua password era stata modificata e che la verifica in due passaggi era stata abilitata sul suo account. McNamara ha provato a passare attraverso i soliti canali di Facebook e ha cercato di ottenere un token di accesso, e ha provato a reimpostare la password, ma non ha funzionato, ha detto.National Public Radio, Radio Pubblica. McNamara ha utilizzato il portale Facebook personalizzato e ha caricato una foto della sua patente di guida per dimostrare che lo è. “Ho inviato questi moduli al mattino, a mezzogiorno e alla sera, diverse volte, ma nessuno è tornato da me, nemmeno una volta”.

Ma poi McNamara ha sentito parlare di uno strano metodo che potrebbe aiutare ad arrestare un rappresentante umano di Facebook che potrebbe essere in grado di aiutare: gli utenti di Reddit hanno riferito che Oculus, la divisione di realtà virtuale di Facebook, ha un proprio team di assistenza clienti umano. Gli utenti hanno affermato che una volta acquistato Oculus Quest 2 per $ 300, hanno utilizzato il numero di serie sulla confezione per accedere allo stesso servizio clienti che li ha aiutati a recuperare il proprio account.





McNamara all’inizio pensò che fosse uno scherzo, ma decise che avrebbe fatto qualsiasi cosa per recuperare i ricordi che aveva lasciato nel suo account. Un altro utente ha affermato: “L’unico modo per ottenere il servizio clienti è dimostrare che hai davvero acquistato qualcosa da loro”. McNamara ha commissionato il gruppo e afferma già di essere stata in grado di riavere il servizio clienti di Oculus sul suo account.













McNamara e altri utenti di Reddit che hanno utilizzato questo metodo, hanno riferito di non essere affatto interessati all’hotspot VR di Facebook e, una volta riottenuto l’accesso al loro account dirottato, hanno semplicemente restituito il gruppo al negozio e hanno ricevuto indietro i loro soldi. Se prevedi di utilizzare questo metodo o desideri consigliarlo ad altri, un piccolo avvertimento: altri utenti su Reddit hanno segnalato di aver acquistato anche un Oculus Quest 2 e hanno provato a contattare il servizio clienti per un rimborso, ma non sono stati in grado di farlo così. Quindi considera questo prima di spendere $ 300 e oltre su un prodotto che potresti non essere necessariamente in grado di utilizzare, a causa del fatto che devi avere un utente Facebook attivo per usarlo.

Facebook ha risposto alla richiesta di NPR, affermando che l’azienda dispone di un centro assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che si occupa dei problemi e delle segnalazioni degli utenti, ma ha anche aggiunto che sanno che “hanno bisogno di miglioramenti in quest’area e intendono investire in questo settore in futuro. “