Il timer di spegnimento di YouTube Music non è limitato ai podcast e viene implementato

Oltre a supportare la trasmissione audio, Youtube Music ha recentemente apportato numerosi miglioramenti alla qualità della vita. Un timer di spegnimento generico è ora disponibile su YouTube Music.

Abbiamo già visto lo sleep timer sulla pagina del podcast ora in quanto sostituisce il pulsante di ripetizione sulla destra. (La velocità di riproduzione è sulla sinistra.)

che esso mostra ora per le canzoni in fondo all’elenco completo ora in riproduzione, che è atteso da tempo soprattutto dopo l’aggiunta di Show Song Credits. Alla fine potrebbe utilizzare una revisione, come quella che è stata introdotta lo scorso novembre solo per essere ritirata a gennaio nonostante fosse stata annunciata ufficialmente.

Abbiamo individuato per la prima volta lo sviluppo dello sleep timer nel luglio dello scorso anno.

Lo sleep timer non è stato ancora ampiamente rilasciato, e arriva mentre YouTube Music sta anche rendendo disponibili i testi in tempo reale sia su Android che su iOS, con quest’ultimo che ottiene un’interfaccia leggermente più interessante. Come con il supporto per i podcast, poche persone lo hanno oggi. Tuttavia, all’inizio di questa settimana, la visualizzazione griglia è ora disponibile per tutti gli utenti.

A metà dicembre, YouTube Music ha chiesto agli utenti quali funzionalità volevano vedere. Le scelte erano il timer di spegnimento, il miglioramento dei testi delle canzoni, i consigli migliori e la riproduzione in sottofondo. Quest’ultima opzione ha vinto con una valanga di voti e stiamo ancora aspettando che venga rilasciata al di fuori del Canada. Non è chiaro quali “consigli migliori” ne deriverebbero, poiché sembrava sempre essere un miglioramento.

Altro su YouTube Musica: