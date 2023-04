Huawei rilascerà la serie Nova 11 il 17 aprile: design e combinazione di colori rivelati

Design e data di uscita della serie Huawei Nova 11

Huawei, il colosso tecnologico cinese, ha annunciato il lancio della nuova serie Huawei Nova 11 il 17 aprile alle 14:30. La società ha anche rivelato alcuni dettagli sul design e sulla combinazione di colori dei prossimi smartphone. La serie Nova 11 dovrebbe avere un aspetto simile alla serie P60 lanciata di recente, con un’enfasi sul design della fotocamera posteriore.

Il design della lente posteriore è un punto culminante della nuova serie, con un’immagine ingrandita che rivela l’uso di materiali in pelle per la struttura posteriore. Tuttavia, è solo un materiale simile alla pelle, che è simile alla consistenza delle confezioni di beni di lusso. Il logo Nova è stampato anche sul materiale in pelle, conferendogli un tocco di eleganza e raffinatezza.

Secondo le fonti, la versione top di gamma della serie Huawei Nova 11 sarà dotata del potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G. Questo è il processore con le migliori prestazioni nel campo Huawei e dovrebbe offrire velocità e prestazioni eccezionali.

Huawei Nova 11 Pro Huawei Nova 11

Inoltre, il telefono avrà anche la “comunicazione satellitare”, che consente al telefono di comunicare tramite messaggi satellitari Beidou in caso di emergenza, anche in assenza di segnale disponibile.

fonte