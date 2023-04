Dominos ora ti consente di ordinare tramite Apple CarPlay

Domino’s rende facile per i clienti cedere all’impulso di acquisto d’impulso.

L’azienda ha stretto una partnership con Apple per consentire ai clienti di effettuare un ordine tramite CarPlay, la prima grande catena di pizzerie a farlo.

A partire da lunedì, i clienti potranno ordinare tramite CarPlay in due modi: “tocca per ordinare” (che invierà un ordine salvato dall’app Domino) o “chiamata per ordinare” (che effettuerà una chiamata in vivavoce con un rappresentante del servizio clienti).

“Sappiamo quanto possa essere frustrante aspettare in fila per una consegna drive-in solo per effettuare un ordine”, ha dichiarato Christopher Thomas Moore, vicepresidente e direttore digitale di Domino in un briefing.

La pizza di Domino

Per sfruttare le funzionalità di CarPlay, i clienti devono scaricare l’app di Domino e accedere.

Con la sua nuova tecnologia di ordinazione, Domino’s sta ampliando il suo vantaggio competitivo, prendendo di mira non solo altre catene di pizzerie, ma anche ristoranti a servizio rapido che utilizzano corsie drive-thru per approfittare dei clienti che hanno fame mentre guidano in città.

L’ultimo rapporto sugli utili dell’azienda ha mostrato un rallentamento degli ordini dei clienti mentre la pandemia si placava negli affari. Crescita delle vendite nello stesso negozio ha registrato un calo dello 0,8%. nell’anno fiscale 2022. Al momento di quei guadagni, il CEO Russell Weiner ha definito Domino’s “un marchio in divenire”.