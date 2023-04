SwitchBot Hub 2 mantiene la tua casa intelligente funzionante in armonia con il supporto di Matter – Yanko Design

Le case moderne si stanno lentamente ma inesorabilmente trasformando in case intelligenti, aggiungendo dispositivi connessi a Internet in giro per casa per rendere le nostre vite più sicure e convenienti. Possono variare dalle lampadine intelligenti ai forni intelligenti e ci sono una varietà di marchi tra cui scegliere. Purtroppo questo significa anche che alcuni di questi brand parlano lingue diverse, a seconda che decidano di supportare Apple, Google, Amazon o qualcosa di completamente diverso. Questo, sfortunatamente, significa che alcuni di questi prodotti per la casa intelligente non possono funzionare insieme, rendendo la tua casa intelligente un po’ meno intelligente. Fortunatamente, quelle stesse aziende si sono svegliate e ora puoi goderti i frutti della loro collaborazione con il nuovo SwitchBot Hub 2 che ora viene fornito con il supporto Matter.

Progettista: SwitchBot

La promessa di una casa intelligente perde rapidamente il suo fascino quando improvvisamente ti rendi conto che avrai bisogno di app diverse o hub diversi per diversi gruppi di dispositivi intelligenti. Si spera che questo sia un ricordo del passato ora che il nuovo standard Matter è sulla scena, supportato dalla maggior parte dei principali produttori e piattaforme di casa intelligente. Ovviamente, ciò richiede ancora che questi dispositivi o almeno i loro hub supportino Matter, ed è qui che entra in gioco SwitchBot Hub 2.

L’aggiunta del supporto per gli articoli con SwitchBot Hub 2 non è un’impresa da poco. SwitchBot si è fatto un nome con i suoi minuscoli robot che hanno reso “intelligenti” i normali dispositivi azionando interruttori, serrature o persino aprendo persiane, il tutto controllato tramite Internet. Oltre alla stessa versatilità innovativa, SwitchBot Hub 2 consente di controllare i dispositivi SwitchBot Bluetooth utilizzando qualsiasi piattaforma compatibile con Matter tramite Wi-Fi, il che significa che sarai in grado di connettere questi prodotti SwitchBot tramite Apple HomeKit. Ciò significa anche che puoi anche utilizzare l’assistente intelligente di terze parti di tua scelta, sia esso Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Siri.

Tuttavia, SwitchBot Hub 2 è più di un semplice gateway per la casa intelligente abilitato per Matter. In realtà è un dispositivo domestico intelligente 4 in 1, con l’hub che è solo uno dei suoi tanti talenti. SwitchBot Hub 2 è il primo hub abilitato per Matter a disporre di un sensore termoigrometrico in modo da poter monitorare i cambiamenti di temperatura e umidità in tempo reale. Queste informazioni vengono visualizzate su un display a LED che può cambiare in modo intelligente la sua luminosità a seconda della luce ambientale. Mantiene anche la popolare funzione di controllo a infrarossi SwitchBot, sostituendo il vecchio telecomando per controllare più comodamente i dispositivi meno recenti che non supportano Bluetooth o Wi-Fi. C’è anche un controllo delle scene che ti consente di creare scene manuali o automatiche che possono attivare più azioni da uno o più trigger, come accendere le luci e aprire le tende al mattino.

A parte lo SwitchBot Hub 2 stesso, non è nemmeno necessario acquistare nuovi prodotti SwitchBot Bluetooth solo per sfruttare i vantaggi di Matter. L'ultima app Switchbot sull'App Store ora supporta Hub 2 con Matter, e SwitchBot Blind Tilt e Curtain sono ora compatibili con Matter, con altri prodotti Switchbot Bluetooth pronti a seguirsi uno dopo l'altro.