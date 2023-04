I microfoni Omaworld aggiungono carattere al tuo studio

Microfoni Oma World. ·



Ohma World Microphones offre qualcosa di completamente diverso, aggiungendo carattere al tuo processo di registrazione in un modo completamente nuovo. Ispirati ai design vintage, questi microfoni sono completamente personalizzabili con schermi intercambiabili sia per praticità che per estetica.

Ohma World è una società di proprietà LGBTQ A est di Los Angeles, California Che crede nel fare della libertà di espressione un aspetto essenziale nella progettazione dei propri prodotti audio.

Microfoni Oma World

Per rendere la tua selezione un po’ più semplice, entrano in gioco i microfoni Due opzioni:

IL Uma intensorealizzato con capsule fatte a mano e antiche Convertitore di pellicole

O

IL Nastro Ummacon circoli attivi e dedicati Adattatore Lehl

Una volta che hai deciso, il passo successivo è dove inizia davvero il divertimento. Da qui puoi scegliere tra 5 diversi microfoni preimpostaticiascuno con il proprio gruppo schermo unico (disponibile anche separatamente).

Puoi anche definire il tuo Microfono dettagliatocon opzioni di personalizzazione personali per ciascuno corpo E uno schermo il colore progettazione dello schermoe il tessuto colore.

Inoltre, lo schermo inferiore può contenere il tuo una personalità Un semplice logo o grafica, che rende il microfono davvero unico.

Entrambi gli schermi del microfono superiore e inferiore per ciascun microfono IntercambiabileOgni gruppo schermo ha le proprie caratteristiche acustiche che lo rendono preferibile per diverse applicazioni. Basta svitarlo con il plettro per chitarra incluso e puoi catturare uno schermo diverso per il tuo microfono.

Prezzi e disponibilità:

Le opzioni del microfono già pronte iniziano da $ 699mentre i progetti di microfoni personalizzati iniziano da $ 799. Nel frattempo, le diverse combinazioni di schermo sono $ 49 Tutto.

Tutti i microfoni e gli accessori sono disponibili tramite Pagina del mondo di Ohma.

Nel complesso, questa è una nuova idea per il design del microfono e piacerà sicuramente a podcaster, creatori di contenuti o chiunque utilizzi l’estetica visiva come parte del proprio processo.

Sarà difficile conquistare un pubblico di registrazione, poiché questi fessi dovranno guadagnarsi da vivere per competere nell’armadietto del microfono. Tuttavia, abbiamo accolto strane idee come Microfono calibro 12 allo spazio nel passato. Quindi chi dice che i microfoni Ohma World non suoneranno così bene come suonano?

