BUON APPETITO E BUON VIAGGIO! L’ULTIMA VERSIONE DI LONELY PLANET, “EAT FRANCE”, È UNA GUIDA SPECIFICA SU COME EVITARE DI ORDINARE FAUX PAS AU JUS

New YorkE il 14 luglio 2022 /PRNewswire/- pianeta solitario La società di consulenza di viaggio digitale e il marchio di guide di viaggio numero uno al mondo hanno lanciato il loro nuovo e straordinario titolo, Mangiare Francia.

Per i buongustai che riempiono il loro programma con prenotazioni di ristoranti e viaggiatori che vogliono massimizzare le loro esperienze all’estero, Mangiare Francia È il primer perfetto per esplorare le prelibatezze della cucina francese – dal vino al formaggio – e tutto il resto!



La serie Travel Eating Guides fornisce una vasta gamma di conoscenze dall’etichetta alle frasi comuni per i viaggiatori che non conoscono il Camembert dello Champagne.



Diviso per diverse regioni in FranciaI lettori possono concentrarsi su ciascuna regione e conoscere il significato storico delle loro specialità, fornendo una visione completa a 360 gradi della gastronomia. Ci sono anche linee guida sull’etichetta per evitare “passi falsi” insieme a parole e frasi di base per dimostrare che è un vero composto (e).

Mangiare Francia Scritto da un esperto di viaggi francese, Nicola Williams. Un espatriato britannico ora residente in Francia lei stessa, l’esperienza di Nicolas nella gastronomia francese comprende di tutto, dal mangiare nei migliori bistrot parigini al bere con i produttori di vino sperimentali in Linguadoca.

Mangiare Francia Include una sezione speciale dedicata esclusivamente alla cultura del vino francese per aiutare a demistificare questo orgoglio nazionale, guidando i lettori in modo che possano divertirsi e “goûter” come la gente del posto.

“Viaggiare non significa deselezionare la casella per dire che sei andato da qualche parte: i viaggiatori vogliono esperienze piene e arricchenti che li facciano sentire parte della cultura”, ha affermato. Sebastian ModakLonely Planet è un editore itinerante. “La nuova serie Eat porta la conoscenza della gente del posto a portata di mano degli esploratori di tutto il mondo.”

Mangiare Francia

noi 17,99 USD sono flessibile

ISBN: 9781838695170

Disponibile a www.shop.lonelyplanet.com O dove si vendono tutti i buoni libri.

