Ecco uno smontaggio di Poco F4 5G con un punteggio di riparabilità di 5,5/10

in Recensioni Poco F4 5G video, il revisore ha assegnato un punteggio di 5,5/10 per la correzione. Il dispositivo non è ben progettato tenendo conto della riparabilità. Sebbene non sia impossibile sostituire lo schermo, è necessario che il cavo flessibile venga fatto passare attraverso il telaio centrale, prima che l’adesivo venga applicato.

Lo sblocco di un telefono è molto simile a qualsiasi altro telefono: riscalda il pannello posteriore e sposta la circonferenza per rompere l’adesivo. Il pannello si stacca senza imperfezioni e il vetro della fotocamera sembra riparabile come un pezzo separato dalla cover posteriore rompendo l’adesivo e sostituendolo.

Telefono Poco F4 5G

Dopo aver rimosso 17 viti e rimosso lo schermo superiore con antenna e linee di trasferimento del calore in grafite, è possibile scollegare la batteria e scollegare altri componenti. La fotocamera frontale è incollata in posizione e una volta estratto il pannello principale, i moduli della fotocamera sono facilmente visibili e possono essere scambiati. La parte posteriore della scheda principale è dotata di rame e grafite per il trasferimento del calore.

Le grandi e potenti linguette di estrazione della batteria facilitano la rimozione della batteria da 4500 mAh. La rimozione della batteria espone due cavi flessibili che corrono dal pannello principale al pannello secondario. La batteria deve essere rimossa per rimuovere la porta di ricarica, il vassoio della scheda SIM e i cavi flessibili del pulsante di alimentazione.