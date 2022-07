La nuova unità a stato solido esterna con crittografia hardware certificata FIPS 140-2 di Kanguru offre una maggiore sicurezza di archiviazione dei dati sia per Windows che per macOS

Millis, Messa.E il 13 luglio 2022 /PRNewswire/ – Kanguru ha annunciato un’unità a stato solido esterna certificata FIPS 140-2 con maggiore sicurezza. il nuovo Difensore SSD350™ Unità a stato solido crittografata hardware La catena offre alle organizzazioni la migliore protezione dei dati.



L’unità a stato solido Kanguru Defender SSD350 FIPS 140-2 è ideale per qualsiasi ambiente ad alta sicurezza, inclusi governo, difesa, assistenza sanitaria, istituzioni finanziarie, energia/servizi pubblici e altre organizzazioni attente alla sicurezza che si affidano alla certificazione FIPS 140-2 e al livello militare crittografia hardware Per soddisfare severi requisiti di sicurezza. La famiglia Defender SSD e HDD è conforme a TAA ed è ora disponibile sia per macOS che per Windows.



Una famiglia di unità a stato solido conformi a TAA, Defender SSD350 è l’ideale per ambienti ad alta sicurezza, inclusi governo, difesa, assistenza sanitaria, istituzioni finanziarie, energia/servizi pubblici e altre organizzazioni attente alla sicurezza che si affidano alla certificazione FIPS 140-2 e militari crittografia hardware di qualità La prima a soddisfare severi requisiti di sicurezza. Progettato e realizzato attraverso il rigoroso processo indipendente di convalida e test del National Institute of Standards of Technology (NIST), Defender SSD350 offre alle organizzazioni sicurezza e valore dei dati eccezionali.

Dotato di funzionalità di sicurezza di livello militare sia per macOS che per Windows, può anche essere gestito in remoto per una soluzione di sicurezza dei dati completa. Gli amministratori della sicurezza/IT possono monitorare le loro organizzazioni Difensore Kanjuro® in qualsiasi parte del mondo utilizzando Console di gestione remota Kanguru™ (KRMC™), che consente agli amministratori di applicare politiche di sicurezza, individuare unità perse o rubate, gestire le impostazioni di sicurezza in remoto e molto altro.

Le funzionalità di sicurezza avanzate della famiglia di SSD crittografati Defender SSD350 includono:

Certificato FIPS 140-2 (Certificato n. 4228)

Unità a stato solido con crittografia AES a 256 bit certificata FIPS 197 (modalità XTS) (modalità XTS)

SuperSpeed ​​USB 3 (USB 3.2 Gen 1×1)

Può essere controllato a distanza da qualsiasi parte del mondo

Firmware sicuro

Semplice e facile da usare

Scansione antivirus integrata in tempo reale

Corpo in lega solida

Compatibile con Windows e MacOS

Capacità disponibili: 480 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB

Conforme a TAA e assemblato negli Stati Uniti

Soddisfa gli standard di conformità (HIPAA, GLBA, SOX, GDPR, ecc.)

Alimentato da USB

Unità di archiviazione dati crittografate SSD350 Remote Defender che utilizzano file KRMC Migliora la sicurezza per le organizzazioni. Con un abbonamento di 1, 2 o 3 anni tramite un’interfaccia ospitata nel cloud o una soluzione Enterprise self-hosted, gli amministratori IT possono:

Programma delle azioni (presente o futuro)

Crea report grafici

Individua le unità tramite l’indirizzo IP

Controllo IP e accesso al dominio (elenco indirizzi attendibili / restrizioni)

Raggruppa i dispositivi

Messaggistica agli utenti di dispositivi remoti

Modifica criteri e procedure (forza password, autorizzazioni/restrizioni, numero di tentativi, frequenza di modifiche password, aggiornamento/cancellazione/disabilitazione unità, ecc.)

Integrazione SAML per Single Sign-On con Microsoft® ADFS, PingFederate e Okta

Console di gestione remota Kanguru Fornisce inoltre all’amministratore opzioni per autenticare più amministratori con KRMC Cloud Pro, consentendo alle organizzazioni di partizionare unità specifiche con partizioni, gestione o livelli di sicurezza specifici.

inizia da solo $ 279 Per un SSD da 480 GB, Kanguru Defender SSD350 utilizza la tecnologia di risparmio energetico per prestazioni eccezionali e offre una generosa capacità di dati fino a 8 TB di archiviazione dati crittografata hardware. Per le organizzazioni che non richiedono una forte domanda di certificazione FIPS 140-2, Kanguru offre SSD difensore 35 Per ambienti commerciali, con le stesse ottime caratteristiche di sicurezza. Insieme alle unità a stato solido, il file Famiglia Kanguru Defender SSD/HDD Disponibilità di hard disk tradizionali con certificazione FIPS 140-2 Disco rigido Defender HDD350o il Difensore HDD 35 Inizia da $ 169,95.

Il Unità a stato solido crittografata Kanguru Defender SSD350 Disponibile ora per l’acquisto su kanguru.com o da uno qualsiasi dei nostri utenti autorizzati Partner di canale Kanjuro.

Kanguru è un produttore leader a livello mondiale di prodotti di archiviazione ad alta sicurezza, fornendo il meglio in termini di certificazione FIPS 140-2 e Common Criteria, hardware crittografato, Defender® Unità USB sicure e applicazioni di sicurezza integrate per la gestione remota. Kanguru produce anche duplicatori Blu-Ray e DVD, dischi rigidi, SSD, ecc., Insieme a unità flash USB per firmware, duplicatori di unità ottiche e unità a stato solido. Per ulteriori informazioni su Kanguru, visitare www.kanguru.com.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Don Wrightmarketing Manager

Soluzioni Kanguru

[email protected]

(1) 508-376-4245

FONTE Soluzioni Kanguru