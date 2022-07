Si dice che Nikon smetterà di produrre DSLR per concentrarsi sulle fotocamere mirrorless

Si dice che Nikon stia interrompendo la produzione delle proprie fotocamere SLR, secondo Nikki Asia. La crescente concorrenza delle fotocamere degli smartphone continua a cambiare il settore delle fotocamere. Il produttore di fotocamere giapponese si concentrerà su nuovi modelli di fotocamere senza eguali e la Nikon D6 DSLR sarà l’ultima fotocamera SLR di Nikon.

Una fotocamera SLR (riflessione dell’obiettivo singolo) utilizza una combinazione di parti meccaniche e specchi per proiettare un’immagine attraverso l’obiettivo o verso l’alto attraverso l’oculare. Le fotocamere mirrorless hanno fatto irruzione nel settore negli ultimi dieci anni circa. Inoltre, le fotocamere degli smartphone stanno diventando più capaci e i consumatori ordinari non vedono più gran parte della necessità di acquistare una fotocamera separata.









Fotocamera mirrorless Nikon Z 7II

Le fotocamere mirrorless non indossano otturatori SLR in quanto non sono meccaniche. Inoltre, possono scattare più velocemente ed elaborare le immagini più velocemente rispetto a SLR simili. Inoltre è progettato per occupare meno spazio ed è quindi più compatto. Nel 2020, le vendite di fotocamere mirrorless (2,93 milioni di unità) hanno superato il numero di spedizioni SLR (2,37 milioni) secondo la Japan Camera and Imaging Products Association.

Scrive: “Le fotocamere degli smartphone Nikon, che montano fotocamere sempre più potenti, hanno perso terreno” Nikki. “Nikon mira a superarli offrendo prodotti con caratteristiche più uniche.” Si prevede inoltre che Canon smetterà di produrre fotocamere SLR nei prossimi anni.

Le fotocamere mirrorless rappresentano la metà dei ricavi dell’attività di imaging di Nikon con circa il 30% dei ricavi delle fotocamere SLR. Nikki Si noti che il settore dell’imaging di Nikon ha portato a 178,2 miliardi di yen giapponesi (~ 1,3 miliardi di dollari). La produzione e la distribuzione delle reflex Nikon esistenti continueranno in questo momento.

