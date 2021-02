Android 10 arriva su Nintendo Switch

innovazione L’ultima è in arrivo da Android 10 che sarà presente sulla piattaforma Centro giochi, Nintendo Switch. Combinando con il sistema Android, la console di gioco può fornire agli utenti maggiori vantaggi rispetto ai giochi.

Ovviamente Android consentirà agli utenti di installare Software Praticamente mai visto su un Nintendo Switch. Con questo, ovviamente, l’esplorazione Software Oppure l’app su Nintendo Switch sarà più ampia.

Segnalazione dalla pagina Spot tecnico, Anche se in seguito si verificheranno alcuni problemi di danni, è ancora possibile per i fan del gioco provarlo. Non escludere, la questione del danno non viene da Aggiornare Per quanto riguarda l’inclusione di Android come ultima funzionalità.

Cambia team root inizialmente solo memTrasferimento Android 8.1 Oreo su Nintendo Switch, mentre gli sviluppatori XDA fanno il resto. Questo diventa un punto di partenza per continuare a sviluppare qualcosa di meglio.

Uno di questi è che Android 10 è noto come Il prossimo processo di ordinazione Da Nintendo. Tecnicamente, questo è LineageOS 17.1. A questo proposito, diventa uno spettacolo che i fan apprezzeranno.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, ovviamente alcune funzionalità sono offerte anche nella Mod. Abilitato Bastoncini di Joey-kun Funziona come un’unità analogica da eseguire OS Il.

la pagina il bordo Ha detto, il D-Pad è ottagonale con funzionalità supportate sonno profondo. Si dice che la funzione sia uno di quegli aggiornamenti con un concetto che dura per settimane. Questo è seguito da un migliore supporto Wi-Fi minimo Disconnetti.

Android 10 in primo piano su Nintendo Switch. (Immagine: techblog)

Ci sono alcune informazioni che gli utenti devono sottolineare. Come il fatto che i giochi progettati per Nvidia Shield non funzionano OS quello. Basato su Messaggi Dal forum XDA si dice che la funzione funzionerà se la procedura guidata di installazione della mod viene eseguita correttamente.

Ovviamente, con il prossimo Android 10, questo può essere un ottimo modo per prolungare la vita o la durata del tuo Nintendo Switch. Per le informazioni più aggiornate, puoi controllare il sito Web ufficiale di Nintendo Switch o i loro social media. (iodio)