Il nuovo Apple iOS aggiunge funzionalità simili a Waze a Maps

————————————

Nuovi dati PYMNTS: Acquista ora Pay Later Consumer Survey

Di: Acquista ora, paga dopo: Millennials and the Dynamics of Online Credit Transformation, una collaborazione tra PYMNTS e PayPal, esamina la domanda di nuove opzioni di credito flessibili e il modo in cui i consumatori, in particolare quelli dei millennial, pagano online. Lo studio si basa su due sondaggi, per un totale di quasi 15.000 consumatori americani.