I giochi Sony PlayStation 4 e Sony PlayStation 5 sono in vendita su Amazon

Inizia il tuo gioco – per essere derubato. (Immagine: Amazon)

Negli ultimi mesi c’è stato un aumento dei giochi, principalmente a causa delle distanze sociali e dei prezzi di Amazon per i giochi da spostare. Offre un gigante della vendita al dettaglio Risparmi ridicoli sui giochi Sony Playstation (Fino al 70%), ma le offerte non dureranno a lungo.

Ci siamo radunati I giochi Sony Playstation più venduti Da amazon. Sei sicuro di trovare qualcosa che amerai, o forse anche di riscoprire uno dei tuoi preferiti perduti da tempo.

E se ce l’hai Amazon Prime, Ovviamente riceverai la spedizione gratuita. non sei ancora un membro? non c’è problema. Puoi registrarti per una prova gratuita di 30 giorni Qui. (E a proposito, le persone che non hanno Prime ottengono comunque la spedizione gratuita per ordini di $ 25 o più.)

Acquista a I giochi Sony PlayStation 4 e PlayStation 5 più venduti Sotto:

Risparmia la metà nella seconda parte di The Last of Us. (Immagine: Amazon)

In vendita per $ 30 (era $ 60), The Last of Us Parte 2 PlayStation 4 è ambientato cinque anni dopo il primo gioco e segue Ellie e Abby mentre continuano a sopravvivere negli Stati Uniti dopo l’apocalisse. Questo è uno dei giochi più popolari in circolazione e ne siamo la metà su Amazon.

“The Last of Us Parte 2 È il videogioco più bello e realistico che abbia mai incontrato, Giocatore delirante. “Il gameplay è divertente e teso quando quattro o cinque vittime ti circondano. La storia ti fa chiedere cosa succederà dopo, e lo dico anche come qualcuno che ha visto alcuni spoiler prima che il gioco fosse rilasciato – la storia è ancora buona. È il la cosa più vicina da girare, pur dandoti la libertà che i videogiochi possono permettersi. “Anche l’esplorazione è abbondante.”

Risparmia il 29% su NBA 2K21 per PlayStation 5. (Immagine: Amazon)

La nuova PlayStation 5 è stata rilasciata pochi mesi fa, ma è difficile trovare giochi in vendita … anche adesso. Amazon ha appena battuto $ 20 NBA 2K21 Per la PS5, è sceso a $ 50. Il gioco include tutte le 30 squadre e giocatori NBA, inclusi Zion Williamson, Damian Lillard, LeBron James, Anthony Davis, Steph Curry, James Harden, Kevin Durant, Gordon Hayward e altri.

NBA 2K21 Ha tutto il gameplay che desideri, dal multiplayer online al singleplayer (sei contro il gioco stesso). Per la prima volta in assoluto, sono presenti anche squadre WNBA, con giocatori come Sue Bird, Brittney Griner, Elena Delle Donne, Liz Cambag e Nneka Ogwumike.

“È stato mantenuto per la versione PS5 e sono contento di averlo fatto”, Condividi un fan intelligente. “Solo un grande sport. A parte le scelte o la comprensione della valuta virtuale, il gioco ha grandi dettagli, molte animazioni, funziona in modo super fluido, ha un aspetto generale e gioca alla grande. “

Risparmia la metà su Gli Incredibili di LEGO Disney Pixar. (Immagine: Amazon)

Amazon ce l’ha Gli Incredibili LEGO Disney Pixar La PlayStation 4 è in vendita a soli $ 20 (era $ 40). Questo gioco d’azione, versione LEGO del popolare film Pixar Gli incredibili, Pieno di missioni, combattimenti contro i boss e l’azione a tutto campo per l’intera banda.

“La giocabilità dei giochi Lego esiste in tutte le aree.” R. I libri Incredibles non fanno eccezione Soddisfatto dell’acquirente di Amazon. “Abbastanza facile per i bambini e impegnativo per qualsiasi adulto da completare. I suggerimenti esplicativi e visivi sono abbondanti, mi ha stupito quante volte il livello mi costringerà solo a scoprire che la soluzione è stata lampeggiante o delineata per tutto il tempo. Grandi giochi Lego come Giochi per 2 giocatori; mi piace giocare con loro con i miei nipoti. “

Risparmia la metà in Final Fantasy VII: Remake. (Immagine: Amazon)

In vendita per $ 30 (era $ 60), Final Fantasy VII: Remake È una rivisitazione dell’iconico gioco di ruolo originale del 1997, ma aggiornato per PlayStation 4. Ha ancora lo stesso fantastico gameplay, meccanica, storia e personaggi, ma con nuovi elementi, sistemi di battaglia, sound design e grafica. Il gioco segue Cloud Strife, un mercenario che si unisce al gruppo terroristico ambientalista Avalanche, mentre cerca di fermare Shinra, una potente mega-corporazione che sta lavorando per rubare le risorse del pianeta.

“l’originale Final Fantasy VII È stato un capolavoro che ha spinto i videogiochi più di quanto molti si aspettassero, combinando una storia profonda e complessa con qualità cinematografica, un mondo bello ma rischioso pieno di malvagità e alcune delle battaglie più epiche nella storia dei giochi, Un felicissimo recensore a cinque stelle. “E sebbene la nuova versione si espanda solo per le prime ore del gioco, si adatta perfettamente all’atmosfera e alle dimensioni della versione originale e la porta a nuovi livelli … Gioca la nuova versione non appena ne hai la possibilità , perché questo è il videogioco più epico della storia. “.

Risparmia il 36% su Just Dance 2021 per PlayStation 5. (Immagine: Amazon)

Offerte di Amazon Just Dance 2021 La PlayStation 5 di Sony per soli $ 32, in calo da $ 50. Ciò consente di risparmiare il 36 percento! Just Dance 2021 Viene fornito con 40 canzoni per farti muovere, tra cui Rain on Me di Lady Gaga, Ariana Grande, Adore You di Harry Styles e Don’t Start Now di Dua Lipa. Il gioco è progettato per un massimo di sei giocatori: divertimento in quarantena per tutta la famiglia.

vuoi di più? Guarda l’altro Giochi Sony Playstation in vendita Sotto:

Sony PlayStation 5

Sony PlayStation 4

Le recensioni sopra citate riflettono le versioni più recenti al momento della pubblicazione.

