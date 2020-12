Due direttori di ricerca si occupano di ricerca ambientale e tecnologia digitale

Pubblicato Pubblicato 09.12.2020 Termine per la registrazione 03.01.2021

La ricerca e la consulenza di NIVA è imparziale, di alta qualità, pertinente e contribuisce a una prospettiva olistica sullo sviluppo sostenibile della comunità. NIVA è leader in aree di ricerca selezionate e ha una buona redditività. Stiamo assistendo a una grande richiesta e negli ultimi anni ci siamo espansi in modo aggressivo. Per fare spazio a un’ulteriore espansione, dobbiamo rafforzare il nostro team di gestione.

Due responsabili della ricerca sono appassionati di ricerca ambientale socialmente rilevante e sono motivati ​​dalla leadership di dipendenti qualificati e impegnati.

I responsabili della ricerca fanno parte del gruppo di gestione del dipartimento e riferiscono al CEO. La direzione e il personale di NIVA lavorano a stretto contatto per sviluppare l’organizzazione e la forte posizione professionale di ricerca del dipartimento.

la responsabilità

NIVA ha preparato una nuova strategia per i prossimi dieci anni e come Direttore della ricerca aiuterà a realizzare le nostre ambizioni. Ci si aspetta che tu sia attivamente coinvolto nella preparazione e nell’attuazione di strategie e piani aziendali, oltre a lavorare allo sviluppo di nuovi mercati e portafogli di progetti. Un’altra importante missione è rendere NIVA visibile al mondo esterno dai principali clienti, management, partner, reti, media e nelle aree politiche di ricerca.

Le attività di ricerca del dipartimento sono organizzate in 16 divisioni tematiche guidate da un responsabile della ricerca con una relazione presentata a un direttore della ricerca. In qualità di direttore della ricerca, sei responsabile delle sezioni tematiche scelte con i responsabili della ricerca che ti riferiscono. La tua responsabilità è garantire che la gestione, lo sviluppo e le operazioni siano in linea con le strategie di gestione, i valori, le linee guida e la legislazione e i regolamenti attuali, ad esempio seguendo da vicino e interagendo con i leader della ricerca.

titoli di studio

Hai un dottorato di ricerca o un’esperienza documentata di livello equivalente in una delle seguenti major; Biodiversità, ricerca marina, ricerca ambientale e climatica o scienza dei dati e tecnologia digitale. NIVA è in pieno svolgimento con un processo di digitalizzazione completo che è fondamentale per l’ulteriore sviluppo dell’istituzione e dei nostri servizi. Per una posizione, è auspicabile esperienza nella scienza dei dati e nella tecnologia digitale.

Ti assicuriamo una solida esperienza di gestione con risultati documentati da organizzazioni simili, preferibilmente attività delegate. Inoltre, che hai una buona conoscenza delle esigenze della comunità nell’area di lavoro della NIVA, che sei esperto nelle linee guida della politica di ricerca e hai conoscenza del mercato e delle opportunità di finanziamento, sia a livello nazionale che internazionale. Hai anche una grande rete. NIVA lavora per una gestione unificata e prevedibile che si impegna e si impegna oltre i confini professionali e organizzativi. Quindi è fondamentale che lavoriate bene insieme ed essere orientati allo sviluppo. Sei un leader ispiratore e unificante perché sei in grado di combinare chiarezza e potere d’azione con ascolto e saggezza. Le tue capacità di lingua inglese sono molto buone, inoltre parli norvegese o un’altra lingua scandinava.

offriamo

Incarichi di lavoro informativo e interessante presso un primario istituto di ricerca nazionale.

Buon ambiente di lavoro con dipendenti qualificati e impegnati.

Edifici moderni nel centro di Oslo.

Buoni sistemi pensionistici e assicurativi.



La scadenza per le domande è il 3 gennaio, tuttavia, i candidati interessati vengono contattati su base continuativa. Le donne sono particolarmente incoraggiate a fare domanda.

Domande sul lavoro:

Tor Peter Johnson – Vicepresidente esecutivo

Telefono: 911 36813

Thorjørn Larssen – Direttore della ricerca

Telefono: 415 03043

