MaxFit: Vogliamo costruire la tecnologia del futuro

La riprogettazione del lavoro a distanza ha aumentato il numero delle richieste, a seguito della crisi legata all’incertezza di domani. Attualmente ne offriamo circa 40mila. Pasti al giorno. Quindi, potrei rischiare di affermare che siamo il più grande ristorante in Polonia, e forse anche in Europa – Maciej Lubiak, CEO e co-proprietario del marchio Maczfit, racconta a PropertyNews.pl innovazioni, cambiamenti negli affari e piani futuri.

Come riassumere quest’anno nel business del catering per la dieta durante la pandemia?

Maciej Lubecca: Il 2020 si è trasformato per noi in un anno di innovazione. Prima di tutto, abbiamo introdotto una serie di modifiche che ci consentono di alzare costantemente il livello del settore e dimostrare che ci sviluppiamo costantemente e rispondiamo regolarmente alle esigenze dei clienti. Abbiamo introdotto la possibilità di scegliere il menu, il servizio Box2Box, che permette di aggiungere e togliere pasti dalla dieta, e abbiamo anche lanciato la funzionale app Maczfit per compiti speciali, che si è trasformata in una grande sfida e un successo allo stesso tempo.

A causa dell’introduzione delle restrizioni, hai notato un cambiamento nei clienti e nelle loro esigenze? Ci sono nuove tendenze?

La maggior parte delle aziende, compresa la nostra, ha cambiato da remoto il proprio modello di business. I nostri attuali clienti hanno iniziato a trascorrere la maggior parte del loro tempo a casa, il che ha aiutato a cucinare da soli. È stato un momento di incertezza quando abbiamo visto un calo degli ordini. Tuttavia, è diventato subito chiaro che la ristorazione non è solo pasti consegnati alla porta di un appartamento. È essenzialmente una dieta equilibrata, sana e sicura per il corpo. I clienti hanno subito notato che è impossibile cucinare e mangiare cibi sani e vari a casa, come nel caso di Maczfit. C’erano anche nuovi utenti che avevano già mangiato nei ristoranti. Quando i locali sono stati chiusi, hanno iniziato a pensare alla loro salute, benessere, resilienza e un’alternativa alla nuova realtà. Ora hanno una scelta di menu in cui possono scegliere tra 25 pasti ogni giorno, quindi nessuno li costringe a quello che apparirà nel loro piatto domani. Alla fine, hanno rilevato un ristorante che si è semplicemente chiuso in una scatola ed è rimasto con noi molto più a lungo. Indubbiamente, anche i polacchi sono diventati più consapevoli che non vale la pena avere accesso a cibo spazzatura, salsicce o sformati, e la pandemia ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica in particolare su questioni legate alla salute mentale e fisica. Le diete vegetariane e vegane, così come i programmi dietetici rivolti a persone con intolleranze, stanno diventando più popolari.