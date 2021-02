Samsung SmartThings Labs offrirà agli utenti un accesso anticipato a nuove funzionalità

Samsung Annunciato SmartThings Labs, una funzionalità all’interno dell’app SmartThings che offre agli utenti l’accesso anticipato a nuove funzionalità prima del loro rilascio ufficiale. Consideralo come una sorta di programma sperimentale.

Il programma è disponibile solo negli Stati Uniti al momento e offre 8 funzionalità sperimentali che includono un “telecomando universale” per i dispositivi supportati, un “Gentle Wake-up” che accende lentamente le luci e simula così l’esperienza dell’alba mentre sveglio e “Spegnilo alla partenza”. Che spegne le luci e altri elettrodomestici quando non viene rilevato alcun movimento nella tua casa.

Un’altra funzionalità attualmente disponibile è No Worry While Away che ti consente di programmare luci e altri dispositivi per accenderli e spegnerli in momenti specifici quando sei lontano da casa per molto tempo. Questo può tornare utile quando non vuoi che le persone sappiano che la casa è vuota.

L’obiettivo di Samsung in SmartThings Labs è ottenere feedback sulle nuove funzionalità prima che vengano distribuite a chiunque altro. Ecco i passaggi per accedere al programma:

Fare clic sulla barra dei menu nell’app SmartThings

Seleziona SmartApps

Seleziona SmartThings Labs

Engadget I rapporti indicano che Samsung afferma che aggiungerà più funzionalità nei prossimi mesi, incluso il programma Upcycling At Home che consente di convertire i vecchi dispositivi Samsung Galaxy in fotocamere e baby monitor.

