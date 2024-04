Canon annuncia un obiettivo zoom broadcast portatile 27x e un'unità di azionamento digitale di nuova generazione

Gli operatori delle telecamere possono catturare splendidi contenuti con un nuovo obiettivo broadcast annunciato oggi da Canon USA, Inc., leader nelle soluzioni di imaging digitale. Il CJ27ex7.3B, il primo obiettivo portatile Canon da 2/3 pollici con zoom ottico 27x leader della categoria, espande e rafforza la gamma completa di obiettivi broadcast dell'azienda. Il nuovo obiettivo, con prestazioni ottiche eccezionali, è classificato come obiettivo UHDxs, la classificazione di qualità dell'immagine più alta di Canon per l'ottica broadcast. L'obiettivo si estende a una gamma focale da 7,3 mm a 197 mm. Grazie all'extender 2x integrato, la portata massima dello zoom dell'obiettivo aumenta a 394 mm.

“Canon è impegnata a fornire la migliore attrezzatura possibile per migliorare la narrazione visiva”, ha affermato Brian Mahar, Vicepresidente senior e Direttore generale di Canon USA, Inc. “Il nostro nuovo obiettivo consentirà di ottenere video straordinariamente nitidi per il pubblico che guarda notizie, intrattenimento, sport e altro ancora.” molto.”

Il CJ27ex7.3B è progettato per essere portatile, con la portabilità di un tradizionale obiettivo ENG (Electronic News Gathering). Lo zoom 27x, normalmente disponibile solo negli obiettivi box da 2/3 pollici, è ora disponibile in un obiettivo portatile con l'introduzione del CJ27ex7.3B. Questo versatile obiettivo con lunghezza focale è di casa anche nelle notizie mobili, negli sport in diretta e negli studi di trasmissione. Il grandangolo da 7,3 mm aiuta a impostare la scena per gli spettatori, mentre il teleobiettivo da 197 mm fornisce scatti ravvicinati del soggetto. Se stai cercando un obiettivo per girare video di alta qualità per lo streaming live, come un grande evento sportivo in cui desideri ingrandire l'azione o catturare un'ampia visione del gioco, il CJ27ex7.3B è ciò di cui hai bisogno .

Il nuovo obiettivo è inoltre dotato dell'unità di azionamento Canon di nuova generazione, e-Xs V. La nuova unità di azionamento è dotata di un connettore a 20 pin e di un connettore USB-C integrato, offrendo agli utenti un'esperienza migliore nella configurazione e nella manutenzione delle apparecchiature e nel miglioramento operabilità attraverso il menu di visualizzazione aggiornato. Inoltre, è supportata la compensazione della messa a fuoco, una funzione dell'obiettivo ENG che aiuta a ridurre la distorsione dell'immagine durante la regolazione della messa a fuoco, e la tecnologia ARIA (Automatic Attenuation Recovery) per aiutare a ridurre gli effetti f-drop/ramping durante lo zoom dell'obiettivo.

Si prevede che l'obiettivo broadcast CJ27ex7.3B sarà disponibile per l'acquisto nell'agosto 2024 e sarà esposto al NAB 2024 presso lo stand Canon presso il Las Vegas Convention Center.