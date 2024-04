EA smentisce le voci su un remake di Dead Space 2: “Non c'è verità in questa storia”

EA ha negato le notizie secondo cui un remake di Dead Space 2 era in fase di sviluppo prima che fosse cancellato, con un portavoce dell'azienda che ha detto a IGN: “Di solito non commentiamo le voci, ma non c'è verità in questa storia”.

Seguono i commenti di EA Rapporti dal Jeff Group, in cui si affermava che EA Motive stava lavorando sui concetti di Dead Space 2, ma alla fine è stato accantonato a causa delle scarse vendite della versione precedente. Tuttavia, IGN comprende che EA Motive non ha mai considerato il rifacimento di Dead Space 2.

EA ha chiuso le segnalazioni secondo cui EA Motive avrebbe preso in considerazione il rifacimento di Dead Space 2 prima che fosse cancellato.

EA non ha annunciato le vendite ufficiali per il remake di Dead Space, ma è stato il nuovo gioco più venduto negli Stati Uniti nel gennaio 2023. Una fonte ha detto a IGN che alla fine si è ritenuto che il remake di Dead Space fosse andato bene.

Ieri, EA ha annunciato che Motive sta formando un nuovo team guidato dagli sviluppatori di Dead Space Remake Roman Campos-Oriola e Phillipe Ducharme per “supportare gli obiettivi per giocatore singolo e multiplayer nell'universo di Battlefield”. Motive ha inoltre insistito sul fatto che Iron Man “rimane una priorità importante” e che lo sviluppo sta procedendo bene.

Rilasciato all'inizio del 2023, The Dead Space Remake ha ricevuto ottime recensioni per la sua fedeltà visiva e l'espansione creativa del gioco originale. Ciò ha fatto sperare che EA continui a rifare Dead Space 2, che è molto apprezzato dai fan, ma per ora Motive sembra essere completamente concentrato su Battlefield e Iron Man.

Al momento non esiste una data di uscita né per Connected Battlefield Universe né per Iron Man. Puoi leggere il resto dei grandi giochi del 2024 qui.

Kat Bailey è la direttrice delle notizie di IGN e co-conduttrice di Nintendo Voice Chat. Hai qualche consiglio? Inviale un messaggio diretto a @the_katbot.