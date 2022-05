Come ottenere firme Free Fire ID personalizzate con un design unico a maggio 2022

Come ogni titolo comune, Garena Free Fire consente agli utenti di effettuare personalizzazioni in-game per un’esperienza più personalizzata. Pertanto, soprannomi eleganti e nomi di gilde sono molto popolari tra i giocatori, poiché un gran numero di siti di creazione di nomi sono disponibili per lo stesso scopo.

Oltre a nome utente e gilde, fuoco libero I giocatori possono anche ottenere firme ID personalizzate (loghi) da visualizzare nei loro profili di gioco. Inoltre, possono utilizzare caratteri e simboli unici e alla moda per le loro firme ID.

Garena Free Fire: una guida alla creazione di una firma ID con un design unico (maggio 2022)

Come creare una firma ID in-game (immagine tramite Garena)

Lo sparatutto BR di Garena consente agli utenti di modificare la firma dell’identità senza pagare nulla (oro o diamanti). Pertanto, le persone possono personalizzare le proprie firme ID più volte senza troppi problemi.

I lettori possono anche inserire simboli speciali, loghi accattivanti, simboli esadecimali (per colori diversi), caratteri, ecc.

I giocatori possono trovare font che possono essere eseguiti nel gioco dai video di YouTube e accedere a siti di generazione di nomi per suggerimenti di firme. Possono anche creare i propri loghi o firme desiderati utilizzando i seguenti codici esadecimali per i colori:

Bianco – FFFFFF

Argento – C0C0C0

Marrone – 800.000

Blu – 0000FF

lilla – 800080

Verde – 008000

Giallo – FFFF00

Fucsia – FF00FF

Arancio – FFA500

Acqua – 00FFFF

Rosso – FF0000

I giocatori possono incollare la firma nella casella indicata (Immagine tramite Garena)

Le persone possono utilizzare questi simboli di parentesi quadre prima della firma che desiderano creare. Ecco come possono creare o modificare una firma ID con un design unico nel popolare gioco sparatutto:

Passo 1: Apri il gioco e fai clic sull’icona del profilo nella lobby per accedere all’ID giocatore.

Passo 2: Per effettuare personalizzazioni, gli utenti devono rimanere nella scheda Galleria, dove possono toccare l’icona gialla Impostazioni per aprire Info giocatore.

Passaggio 3: Possono selezionare la casella “Firma” nella scheda “Base”. Possono compilare la firma richiesta e confermare le modifiche.

Come accennato in precedenza, i giocatori possono modificare la firma dell’identità infinite volte. Tuttavia, nel caso dei titoli, devono pagare 390 diamanti (o 39 diamanti per una carta cambio nome).

Nota: Free Fire è stato bandito nella regione indiana a partire da febbraio 2022. Gli utenti possono accedere al proprio ID tramite MASSIMO variabile.