La nuova revisione dell’interfaccia utente della playlist è in arrivo su YouTube Music

Sembra che Google non veda l’ora di rivedere l’interfaccia utente della playlist per la versione mobile di YouTube Music. Dopo aver scaricato la nuova interfaccia utente sul tuo telefono o tablet (ogni volta che è), vedrai il nome della persona che ha creato la playlist insieme al giorno in cui è stata creata. Il nome della playlist è in caratteri più grandi con la descrizione di seguito. E la navigazione nell’app è un po’ più semplice rispetto alle icone ScaricaE Aggiungi alla libreriaE giocoE Condivideree il L’elenco completo in tre punti Tutto in una riga che lo rende facile da trovare.

L’interfaccia utente aggiornata per le tue playlist rimuove il pulsante shuffle, ma anche se ti piace il nuovo formato, non eccitarti troppo; Finora, solo un utente di Redditor ha visto la nuova interfaccia utente sul suo tablet Samsung Galaxy Tab A7. Ed era in Francia! risposta rapida da Utenti su Reddit Coloro che hanno visto uno screenshot del nuovo look sono stati positivi con uno che diceva “Lo adoro. Lo adoro”. Un altro abbonato a Reddit ha scritto: “Oh mio Dio, è fantastico”.

Nuova interfaccia utente testata per playlist YouTube Music iOS e Android