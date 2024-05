Un'importante riprogettazione di Google Maps è ora in fase di test su Android

La significativa riprogettazione di Google Maps che abbiamo visto a febbraio sta iniziando ad apparire di nuovo su alcuni telefoni Android, con l'aggiunta di nuovi miglioramenti ed è possibile che venga completamente implementata nel prossimo futuro.

Ciò è già stato osservato 9to5GoogleMolte delle modifiche al design sono simili. Molti dei pannelli a schermo intero sono stati modificati per mostrare parte della mappa sullo sfondo, offrendo agli utenti un contesto mentre cercano diversi dettagli.

Gli angoli di questi pannelli sono ora più arrotondati e sono presenti pulsanti facilmente accessibili per chiudere o condividere qualsiasi scheda informativa sullo schermo. Anche il progetto testato a febbraio utilizzava uno stile di pannelli impilati, quindi sembrava che fossero impilati uno sopra l'altro, ma ora non c'è più.

Forse il cambiamento più grande è ottenere indicazioni stradali: i campi del punto di inizio e di fine del viaggio ora fluttuano nella parte superiore della mappa e le opzioni per cambiare la modalità di trasporto sono state spostate nella parte inferiore dello schermo.

Quasi?

Due esempi del nuovo look in Google Maps (Credito immagine: futuro)

In generale, ciò significa che una parte maggiore della mappa sarà visibile per la maggior parte del tempo: puoi fare clic per accedervi 9to5Google Vediamo come appaiono alcuni dei cambiamenti. Abbiamo visto l'aspetto aggiornato apparire sul nostro telefono e abbiamo incluso alcuni screenshot qui sopra.

Google non ha detto ufficialmente nulla su queste modifiche al design, né adesso né a febbraio, ma per quanto ne sappiamo non saranno ancora implementate su tutti i dispositivi. L'aggiornamento viene applicato lato server, quindi l'aggiornamento all'ultima versione dell'app Android non influirà sulla visualizzazione o meno delle modifiche.

Considerando che questo nuovo look è in fase di test da diversi mesi, non passerà molto tempo prima che tutti lo vedano sui propri telefoni. Presumibilmente anche Google Maps per iOS verrà aggiornato con le stesse modifiche ad un certo punto.

Siamo ormai a pochi giorni dal Google I/O 2024, che inizierà il 14 maggio. Potrebbero esserci uno o due annunci di Google Maps alla conferenza degli sviluppatori e ci aspettiamo anche di conoscere la futura intelligenza artificiale di Google e i piani futuri. Telefono Pixel 8a.