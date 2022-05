Sei app Apple che hanno un disperato bisogno di un cambiamento

Il periodo che precede l’annuale Worldwide Developers Conference di Apple è sempre pieno di voci e speculazioni. Ma finora quest’anno, le fughe di notizie sono state poche e lontane tra loro e la maggior parte di ciò che è trapelato agli occhi del pubblico è stato sul lato del mistero. Prendi, ad esempio, Mark Gorman di Bloomberg, che di solito è un’ottima fonte Ha detto la scorsa settimana-Senza nient’altro in termini di spiegazione – che iOS 16 conterrà alcune “app Apple recenti”.

Assumiamo per un momento che questa non sia solo una rinascita degli anni ’90 gergo E che le app in questione non sono “funky”, ma piuttosto che l’azienda intende rilasciare versioni nuove e/o aggiornate di alcune delle sue app integrate su iOS. Questo suona certamente promettente e, come puoi immaginare, ho alcune idee su cosa potrebbe (o dovrebbe) comportare esattamente.

tempo metereologico

È ora, Apple. Dopo 12 anni, l’iPad merita un’app Meteo. So che non è lo sviluppo più entusiasmante, ma dai: stai già offrendo widget dell’interfaccia utente della schermata iniziale con interfacce aggiornate che sono quasi app a sé stanti. E trovo difficile credere che Apple abbia speso tutti i soldi che ho speso per Dark Sky senza trarne vantaggio su tutte le sue piattaforme. (Mentre ci siamo, anche alcune integrazioni sul lato macOS, specialmente quando diciamo un widget della barra dei menu simile a un Mac, non andrebbero storte.)

È ora di portare l’app Meteo sul tuo iPad. Mela

L’app Meteo è sempre stata una strana assente sul tablet. Apple pensava che le persone che usano l’iPad non si preoccupano del tempo perché di solito usano il dispositivo all’interno? Indipendentemente da ciò, l’ultima versione di Weather su iPhone ha mostrato che l’azienda potrebbe rivaleggiare con il meglio di ciò che le terze parti hanno da offrire, quindi cerchiamo finalmente un iPad che scalcia e urla nell’era moderna. Giusto in tempo per l’estate!

portafoglio

Negli ultimi anni Apple è entrata sempre più nei sistemi di pagamento con Apple Pay e Apple Card. Anche il recente aggiornamento minore a iOS 15.5 ha apportato una modifica interessante aggiungendo i pulsanti Invia e Richiedi pagamento all’app Wallet, funzionalità che in precedenza era sepolta in Messaggi. Ma manca ancora un aspetto della finanza: gli strumenti di analisi e budgeting.

Sì, se hai una Apple Card, puoi vedere la combinazione di colori che ti dice in quali aree spendi i tuoi soldi o emetti le tue transazioni come documenti da importare in un altro strumento. Ma sarebbe anche vantaggioso se l’azienda potesse fornire più strumenti intrinseci alla salute finanziaria, aiutando i consumatori a capire esattamente dove stanno andando i loro soldi.

Pensa meno a un portafoglio e più a un libro mastro. App come Mint e Personal Capital hanno un grande potenziale in quest’area, ma se Apple è seriamente intenzionata ad espandere i suoi modi di lavorare con il denaro – e ha già annunciato che aprirà l’accesso a Tap to Pay nei prossimi mesi – allora potrebbe esserci un vantaggio nell’offrire ad Apple una visione più olistica, aiutando i consumatori a gestire il denaro in modo responsabile.

Email, telefono, messaggi e calendario

Il vantaggio delle app integrate nell’iPhone è che si prendono cura delle esigenze della maggior parte delle persone. e-mail? Ti ho capito. Telefono? controllo. Messaggi? Sì. Valutazione? di certo. Queste app – e la maggior parte delle volte le attività che svolgono – sono piuttosto ordinarie. Tuttavia, questa inferiorità significa anche che gli utenti fanno affidamento su di essa per portare a termine le cose. È necessario. Questo rende difficile il bilanciamento, perché non vuoi cambiarlo per il bene del cambiamento, ma non vuoi nemmeno lasciarlo ristagnare al punto in cui sembra vecchio.

È prevista una revisione dell'app del calendario.

Mail e Calendar sono un ottimo esempio di due app che non si sono mosse negli ultimi anni e, di conseguenza, sono sull’orlo dell’antichità. Mentre le app di posta elettronica di terze parti hanno spinto la busta (se vuoi scusare la frase) con funzionalità come filtri intelligenti, promemoria posticipa e altro, Mail è finalmente riuscita ad aggiungere tag multicolori.

Allo stesso modo, Calendar, che ruota attorno a un’app semplice come puoi trovare sulla piattaforma, ha finalmente aggiunto la possibilità di riconoscere le videochiamate (a due anni dall’inizio della pandemia), ma potrebbe riconsiderare il modo in cui gli eventi vengono visualizzati su più calendari o migliorare Process per il linguaggio naturale o aggiungi il supporto per la pianificazione di eventi tra più parti.

Infine, Messaggi, una delle app più popolari di Apple, dovrebbe migliorare la sua compatibilità multipiattaforma con Android (invece di penalizzare utenti iOS speciali facendo irruzione in una sfilza di messaggi su persone a cui “piace” un messaggio) e implementare un migliore filtro per lo spam. testi non richiesti (tramite SMS o iMessage) ed estendi utili Tapback per includere qualsiasi emoji.

Queste cose potrebbero non essere eccitanti, ma potrebbero potenzialmente essere importanti miglioramenti della qualità della vita per il pubblico che utilizza queste app integrate, che è probabilmente la maggior parte degli utenti iOS, dato che molti non si preoccupano di sostituirle con terze parti. app per feste.