Leggende di Pokémon HOME: spiegate le caratteristiche di Arceus, Diamante brillante e Perla lucente

I fan dei Pokémon ora possono archiviare tutti i loro Pokémon preferiti nella stessa app grazie a Pokemon Casa Aggiornamento 2.0. Questo ultimo aggiornamento ha ora fornito ai giocatori la possibilità di trasferire Pokemon Diamante Brillante E perla splendenteE Mitologia: Arceus specie da e verso Pokemon Casa.

Se non sei molto familiare Pokemon Casa Oppure non sei sicuro di cosa significhi per questi due giochi, ecco tutto ciò che devi sapere quando sfrutti le nuove funzionalità dell’app.

Pokemon Leggende: Arceus Compatibilità

I giocatori ora hanno la possibilità di trasferire Pokémon da Mitologia: Arceus dentro il Pokemon Casa App per l’archiviazione o per il recupero Pokemon Diamante Brillante E perla splendente. Questo processo viene fornito con alcune catture.

Al momento non è possibile importare i Pokémon nei file Mitologia: Arceus Se non è già disponibile nel gioco. Allo stesso modo, non potrai portare i Pokémon Hisui diamante splendente o perla splendente. In questo caso, puoi comunque archiviare i Pokémon Hisui in un file Pokemon Casa un programma.

Portare i Pokémon Hisui in questa app li farà mantenere le forme Hisui, tuttavia, le loro combinazioni di mosse cambieranno. Le mosse di ogni Pokémon verranno cambiate al livello di apprendimento dal livello attuale. Allo stesso modo, il tuo Pokémon Alpha perderà lo stato Alpha nell’app ma lo ripristinerà una volta tornato a casa Pokemon Leggende: Arceus.

Quando trasferisci Pokemon da Mitologia: Arceus dentro diamante splendente E perla splendente Otterrà un’abilità casuale.

Pokemon Diamante Brillante E perla splendente Compatibilità

proprio adesso Pokemon Diamante Brillante E perla splendente essere d’accordo con Pokemon Casa Gli utenti possono importare la loro raccolta di questi giochi nell’app Archiviazione. Questi Pokemon possono quindi essere trasferiti una volta nell’app Pokemon Leggende: Arceus e altri giochi compatibili.

Potrai solo importare i Pokémon nei file diamante splendente E perla splendente Attualmente nel Pokédex Nazionale del gioco. Ciò significa che non ci sono tipi più recenti rispetto alla quarta generazione.

Una volta importato in Legends: Arceus da diamante splendente E perla splendenteI Pokémon appariranno all’interno di Strange Balls indipendentemente da ciò che è stato usato per catturarli. Allo stesso modo, eseguire questa operazione all’indietro avrà lo stesso risultato.