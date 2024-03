Mikhail Parakhin non è più a capo di Bing Search e Microsoft Advertising

Mikhail Parakhin, capo di Bing Search e Microsoft Advertising, si dimetterà dal ruolo poiché Parakhin ha deciso di “esplorare nuovi ruoli”. Abbiamo citato Mikhail Parakhin qui innumerevoli volte negli ultimi due anni e quando ho saputo che avrebbe lasciato il ruolo mi sono sentito molto triste. La sua trasparenza e disponibilità ad ascoltare la comunità è stata sorprendente.

Bloomberg menzionato:

Mikhail Parakhin di Microsoft, capo del motore di ricerca Bing e dell'attività pubblicitaria dell'azienda, lascerà questi ruoli e cercherà un nuovo ruolo, una settimana dopo che il gigante del software ha nominato Mustafa Suleiman per supervisionare la sua attività di intelligenza artificiale dei consumatori e ha chiesto a Parakhin di riferire. per lui.

Parakhin, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO della pubblicità e dei servizi web, riferirà al CTO Kevin Scott durante la ricerca per il suo prossimo ruolo, ha affermato Microsoft. Parakhin ha inoltre supervisionato alcune parti del business del software Windows dell'azienda. Questo lavoro sarebbe stato trasferito a Pavan Davuluri, che supervisionava l'hardware e il resto di Windows. Davuluri ora gestirà tutti i dispositivi Windows e Surface, riferendo al vicepresidente esecutivo Rajesh Jha, che lunedì ha rivelato i cambiamenti in una e-mail ai dipendenti.