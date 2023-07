Come aggiungere tag in una storia di Instagram dopo che è stata pubblicata

Esatto: puoi aggiungere tag nella tua storia di Instagram anche dopo averla pubblicata. Ed è molto semplice.

Non puoi modificare una storia dopo averla pubblicata, il che significa che se desideri aggiungere testo, musica o foto dopo il fatto, dovrai eliminare il post e ripubblicarlo a tuo piacimento. Ma se tutto ciò che devi fare è aggiungere un tag dopo aver pubblicato la tua storia su Instagram e se non ti dispiace che il loro nome utente non venga visualizzato nella storia, provalo.

Passaggio 1: aggiungi alla tua storia di Instagram

Probabilmente sai già come farlo, ma fai clic [+] Accedi in basso al centro della schermata iniziale di Instagram, fai clic sulla tua immagine del profilo nell’angolo in alto a sinistra o scorri lo schermo verso sinistra. Ciò ti consentirà di aggiungere alla tua storia di Instagram.

Credito: screenshot di Instagram Passaggio 2: pubblica sulla tua storia di Instagram

Scatta una foto o un video, aggiungi il tuo testo e qualsiasi altra cosa tu voglia aggiungere e aggiungilo alla tua storia di Instagram o alla storia di amici intimi.

Credito: screenshot di Instagram Passaggio 3: vai ad aggiungere tag dopo aver pubblicato la tua storia su Instagram

Dopo aver pubblicato la tua storia su Instagram, tocca i tre punti nell’angolo in basso a destra dello schermo che dicono “Altro”. Questo ti mostrerà una schermata con otto opzioni, tra cui Elimina, Tagga, Salva, Condividi come post, Invia, Aggiungi segnalibri, Migliora storia e Impostazioni storia. Fai clic su “Aggiungi segnalibri”.

Credito: screenshot di Instagram Passaggio 4: scegli le persone che desideri menzionare nella tua storia di Instagram dopo che è stata pubblicata

Scorri le persone che Instagram ti serve o digita il loro nome utente nella barra di ricerca. Fai clic sul nome dell'account che desideri menzionare nella tua storia di Instagram e il cerchio a destra accanto al nome utente si riempirà di blu con un segno di spunta. Fai clic su Aggiungi e l'account verrà taggato nella tua storia di Instagram.

Come promemoria: non sarai in grado di vedere quale account è stato aggiunto e quando menzioni qualcuno in una storia esistente, riceverà una notifica.