L'aggiornamento Samsung One UI 6.1 potrebbe essere lanciato questa settimana

Samsung ha annunciato a febbraio un aggiornamento del suo software basato sull'intelligenza artificiale, One UI 6.1, per dispositivi più vecchi come il Galaxy S23. Ora sembra che ci stiamo finalmente avvicinando al lancio.

One UI 6.1 è il software pronto all'uso sul Galaxy S24. Apporta una serie di modifiche al sistema, ma si concentra principalmente sulle funzionalità AI. Samsung ha annunciato durante il suo evento Unpacked che molte di queste funzionalità sarebbero arrivate sui dispositivi Galaxy del 2023 e successivamente ha confermato (e poi ribadito) che l'aggiornamento sarebbe stato disponibile nel marzo 2024.

E con la scadenza che scade il prossimo fine settimana, sembra che Samsung sia finalmente pronta a mettere in moto le cose.

Per alcuni utenti è apparsa una notifica che annuncia che One UI 6.1 verrà implementato sui Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra a partire dal 28 marzo. La notifica è stata evidenziata dall'appassionato di Samsung Tarun Vats Su Twitter/X.

Purtroppo la notifica conferma direttamente solo che l'aggiornamento verrà implementato in quella data in Cina. Non ci sono informazioni su quando potrebbe essere disponibile per il resto del mondo.

Tuttavia, sembra probabile che questa data segnerà almeno l’inizio del lancio globale. Ad esempio, il 28 marzo è l'ultimo giovedì del mese per Samsung Generalmente L'aggiornamento inizia a essere distribuito a metà settimana. Questa sarà anche l'ultima occasione che Samsung avrà per mantenere la sua precedente promessa di “fine marzo”. Inoltre, viene menzionata la stessa data Da Samsung Vietnam di recente.

Quindi, a detta di tutti, sembra che Samsung lancerà One UI 6.1 per la serie Galaxy S23 entro questa settimana. Successivamente, probabilmente seguiranno rapidamente Galaxy Z Flip 5, Fold 5 e Tab S9. Probabilmente anche la serie Galaxy S22 verrà aggiornata con alcune funzionalità AI.

Maggiori informazioni su Samsung:

Segui Ben: Twitter/X, DiscussioniE Instagram