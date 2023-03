Il difensore Gabriel Corbeau torna con l’FC Montreal

La direzione del team ha dichiarato in un comunicato stampa che il contratto copre le stagioni 2023 e 2024 e prevede un’opzione per il 2025.

Siamo felicissimi di poter ritrovare Gabriele con noi, ma questa volta in pianta stabile. Lo afferma Olivier Renard, vicepresidente e chief sporting officer del CF Montreal, nel comunicato stampa ufficiale della squadra.

Ha mostrato grandi cose con noi la scorsa stagione e il suo ritorno ha aumentato la competizione nella squadra. Ora avrà l’opportunità di affermarsi bene a Montreal.

Nel 2022, Corbeau ha giocato 14 partite stagionali, di cui 13 da titolare, per un totale di 1.134 minuti di gioco.

Mentre era in prestito, il 23enne italiano ha concluso la sua prima stagione in MLS con una percentuale di passaggi riusciti dell’85,9% e 13 intercettazioni.

Il difensore centrale è partito titolare anche nell’andata degli ottavi di finale della CONCACAF Champions League contro il Santos Laguna. Ha anche giocato due partite del campionato canadese contro Forge FC e Toronto FC.

Prima di entrare in CFM nel 2022, Corbo ha indossato la maglia dell’Ascoli in prestito dal Bologna FC per la stagione 2020-2021. Ha giocato 14 partite in Serie B prima di trasferirsi in Nord America.

All’inizio della sosta per le nazionali, il club di Montreal ha iniziato la stagione con tre sconfitte in tre partite in trasferta prima di assicurarsi una splendida vittoria per 3-2 contro la Philadelphia Union nell’esordio casalingo sabato sera all’Olympic Stadium.

Rommel Koiotto, con il suo raddoppio della partita, ha segnato il gol vittoria nei tempi di recupero della ripresa.

Gli uomini di Hernán Losada riprenderanno gli allenamenti mercoledì all’Olympic Stadium e giocheranno la prossima partita sabato 1 aprile a Vancouver, contro i Whitecaps.