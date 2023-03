Ethan Dumortier racconta la sua scoperta dell’eroismo con il blues: “È come vivere in un turbine”

La reception è cordiale alla fine della linea. La voce del piacere. “Sono a casa, mi fa ridere, mi dico che ho affrontato qualcosa di forte. Ethan Dumortier, 22 anni, è tornato a casa a Lione domenica pomeriggio, il giorno dopo che i Blues hanno battuto il gallese (41-28) nel Sei Nazioni Una rivalità che ha scoperto muovendo i primi passi con la nazionale francese.

Da Capbreton nelle Landes, primo raduno dei Tricolori a fine gennaio, passando per Roma, Dublino o Londra, fino a calare il sipario allo Stade de France, sabato, il giovane esterno del LOU, 22 anni, autore di due prove , è passato di sorpresa in sorpresa. Ha accettato di tornare alla sua esperienza dicendo “le sue prime volte”.

Primo raduno: “E lì, sapevo che era il mio turno”

“Avevo già avuto occasione di essere convocato a novembre per la tournée autunnale, ma il mio ruolo era diverso, era solo quello di scoprirlo. Quando mi sono ritrovata con la casula onoraria a Capbreton, mi sono detta che era importante non lasciarsi trasportare. Ho cercato di mantenere la calma. Sapevo che non era definitivo. Inoltre, Gabin Villiers (solita suite base di Tolone) È tornato dall’infortunio e si è unito a noi al campo. Pensavo che quello che avevo fatto non fosse perduto. Ho scambiato con lui, non ero nella prospettiva della competizione. Poi si è fatto male e allora ho capito che sarebbe stato il mio turno per sempre. »

La maglia home della Francia XV: “Quando la indossi, emoziona”

“Sono stati Fabian Galthe e Rafael Ibanez a darmelo. Fabian mi ha detto che sarei entrato a far parte di una grande famiglia. Sono il numero 1184 della nazionale francese, il che significa che molti giocatori sono passati prima di me. Con la partita contro Italia a Roma incombente, ero un po’ tranquillo, ma dopo il periodo di riscaldamento, quando indossi la maglia e aspetti, le cose si stavano muovendo, non è il massimo dello stress perché in quel momento non ci si aspetta nulla da noi, ma è un salto nell’ignoto. Al momento dei canti, pensavo a tutti, ai miei parenti e ai miei compagni di squadra”. READ Italia - Quest'anno il numero degli immigrati è raddoppiato - Notizie - Notizie

Primo tentativo, tra Italia e Francia: “Mi ha motivato ancora di più”

Lo Stadio Olimpico di Roma, 5 febbraio. Prima prova sul blu di Ethan Dumortier. Icona Sport / Sandra Rohaut

“Avevo già molta energia ma mi ha motivato ancora di più. Questo test mi ha fatto sentire rilassato. Beh, quella non è stata la parte più difficile. Prendere la palla in aria e farla cadere dietro la linea non è come attraversare il campo in mezzo alla difesa avversaria.In quel momento è arrivato Roman Ntamak che mi ha preso a calci per avermi visto e mi ha detto di non dimenticarmi di ringraziarlo perché era un regalo.Dopo che l’ho ringraziato non so quante volte (Lui ride). »

Primo debriefing post-partita: “Dovresti essere in grado di ascoltare le critiche”

“Ogni lunedì valutiamo gli allenatori. Riceviamo costantemente feedback su quello che stiamo facendo. Contro l’Italia è stata molto buona, ma per esempio contro la Scozia, a un certo punto ha fatto un gancio interno che ci è costato una meta, e un enorme errore difensivo Devi essere in grado di ascoltare le critiche: Fabien Galthi, Laurent Labette (Tre quarti)Guglielmo Servat (fronti) Anche Jerome Garces (controllo) Mi ha parlato di punti specifici relativi alla loro linea di lavoro. »

Prima sconfitta in Irlanda: ‘Mi chiedevo dove fossi caduto’

Aviva Stadium (Dublino), 11 febbraio. Ethan Dumortier salva Finlay Bellham. Icona Sport / Profilo Sport / Seb Daly

“Questo gioco era senza precedenti. Dopo pochi minuti, mi sono chiesto dove fosse caduto. Stava andando così veloce, con tale intensità… Ecco, era davvero solido. Mi sono detto che l’avrei ricordato per il resto della mia vita “. Sconfitta (32-19) che abbiamo analizzato più e più volte. È stato il nostro errore è stato che non siamo stati in grado di imporre il nostro ritmo per battere gli irlandesi. Ci hanno sopraffatto”. READ Giochi Olimpici - Nuoto: gli USA dominano il 4 x 100 stile libero

Primo ritorno a casa: “Avevo bisogno di staccare la spina”

“Dopo l’Irlanda, abbiamo avuto qualche giorno libero. Sono tornato a casa a Lione dove ho trovato la mia compagna Zoe. Ero stato via per tre settimane, immerso solo nel pensare al rugby. Quindi avevo bisogno di una pausa. Ero stanco anche io così ho Non ho fatto molto. Ho dormito fino a tardi Era mattina tardi e Zoé ed io siamo andati a riposare alcune sere in diversi posti a Lione, per allontanarci da tutto senza muoverci molto. Abbiamo camminato tranquillamente.”

La premiere dello Stade de France: “Perché l’hai fatto dall’interno”

“Zoe e la mia famiglia erano lì. È stato molto speciale per me perché non avevo mai messo piede allo Stade de France prima, nemmeno per andare a vedere una partita. È stato impressionante, come se fossi stato gettato nell’arena. Lì Marsiglia cosa casalinga. una precisazione. È ricominciato molto velocemente contro la Scozia. Quello che ricordo di più è questa sensazione che avevamo dominato i nostri tempi forti e i nostri tempi deboli. Per un giocatore come me, che non è un amministratore delegato, è più facile perché ti interessa solo la tua prestazione. I leader gestiscono il gioco e decidono la strategia. Ho segnato molto velocemente (8) e ho quasi segnato due gol. Mi chiedo ancora perché l’hai fatto dentro. »

Prima vittoria a Twickenham: “Tutto era come un sogno”

Twickenham, 11 marzo. Ethan Dumortier dopo Inghilterra e Francia, storica vittoria dei Blues. Icona Sport / Sandra Rohaut

“È tutto nuovo per me, ma lì, ero ben consapevole che stavo attraversando qualcosa di straordinario. Ad un certo punto, mi è sembrato che tutto stesse accadendo come un sogno. Ci sono state presentate prove e punti. Abbiamo dovuto dire a noi stessi di non per rilassarmi. A quel punto, me ne sono andato.” Al-Maidan, non mi rendevo davvero conto dell’importanza di questa vittoria (10-53), ma nei giorni successivi, con gli articoli sulla stampa, mi sono reso conto di aver vissuto qualcosa di unico che potrei non provare più. Mi ha reso orgoglioso. » READ 'Gol stile Wia', 'Anche Messi non l'ha mai fatto'... L'Italia si accende per il capolavoro di Theo Hernandez

E ora, il primo Mondiale? “Ci penso tutto il tempo.”