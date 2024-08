Paola Egogno, stella della pallavolo italiana e figura di spicco nella lotta al razzismo

Paola Egogno durante la partita Italia-Repubblica Dominicana a Parigi, 28 luglio 2024. Dolores Ochoa/AP

Da quando è apparsa sulla scena sportiva italiana non ha lasciato nessuno indifferente. Oltralpe, Paola Igono è una figura di spicco della scena pubblica. Tutti i razzisti e i reazionari della penisola coreana amano odiare questa donna di 25 anni, nera – figlia di immigrati nigeriani – e “sessualmente fluida” (in altre parole, con un orientamento sessuale sviluppato).

Alcuni lo criticano per essere troppo rigido, altri per aver sfruttato l’antidiscriminazione per consolidare la sua cattiva reputazione. A parte le lotte pubbliche, nei media e in campo, è prima di tutto un prodigio della pallavolo. E' una delle stelle del torneo olimpico di Parigi, che le azzurre hanno iniziato nel migliore dei modi, domenica 28 luglio, battendo la Repubblica Dominicana (3 set a 1). Giovedì 1Qualunque Ad agosto affronteranno l'Olanda.

Nata in provincia di Padova (nord-est del Paese), Paola Igono è entrata a 13 anni nell'Italia Club, un vivaio per futuri campioni situato a Milano, e ha trascorso la sua adolescenza in questo ambiente molto protetto. “Era un vero piccolo gioiello. È stata adulata durante tutto il suo allenamento.”, Lo dice la giornalista di pallavolo Eleonora Kozari, vicedirettrice dell'editoria Palavolo super pieno.

Nel 2017 Paola Ejono entra in AGIL Novare. Con questo club ha vinto due Coppe Italia e la Champions League. L'anno successivo vince la medaglia d'argento con la Nazionale ai Mondiali, prima di approdare a Conegliano. Poi i titoli si susseguono, dalle vittorie nel Campionato Italiano alle medaglie ottenute durante le competizioni internazionali.

Paula Egonu è alta 1,93 metri e può lanciare attacchi da un'altezza di 3,50 metri. I suoi tiri sono spesso decisivi e detiene il record del maggior numero di punti segnati in una partita (47). Nel 2022 ha fatto viaggiare la pallina a 112,7 km/h.

“La sua forma fisica e la sua forza sono state le sue principali risorse fin dall'inizio, quando aveva molto da imparare a livello tecnico. Pochi atleti hanno questa capacità di saltare così in alto., La campionessa italiana di pallavolo Francesca Piccinini, sua cara amica e appartenente alla generazione precedente, spiega: “Preso sotto [s]Noi siamo l'ala» Sia in Nazionale che nel club di Novara.

“Profilo raro”

“Ejono è un giocatore eccezionale a livello internazionale. Forse il suo unico problema è la mancanza di stabilità. Ombra Eleonora Cosari. Segnerai 40 punti in una partita e nella partita successiva raddoppierai i falli. Paula ha un talento infinito, ma forse potrebbe offrire di più. »

