Una nuova competizione che riunirà i migliori paesi d’Europa e dell’emisfero australe dal 2026

Così i tradizionali turni estivi (giugno) e autunnali (novembre) saranno sostituiti da questa nuova competizione che riunisce le squadre del Campionato Sei Nazioni e le squadre del Campionato di Rugby (Nuova Zelanda, Sudafrica, Australia e Argentina).

Come il calcio con la Nations League, il rugby vedrà evolvere il suo calendario internazionale. Dal 2026, una nuova competizione, con due parti, si svolgerà a luglio e novembre, sostituendo i turni estivi e autunnali. L’annuncio è stato dato sabato 1 luglio da Six Nations Rugby (la società organizzatrice del torneo Sei Nazioni), in collaborazione con Sanzaar, il consorzio che comprende le federazioni calcistiche sudafricana, neozelandese, australiana e argentina.

Parteciperanno tutte le selezioni del Campionato Sei Nazioni (Inghilterra, Scozia, Francia, Irlanda, Italia e Galles), così come le quattro grandi nazioni dell’emisfero australe, ovvero Nuova Zelanda, Sudafrica, Australia e Argentina. Saranno invitati anche altri due “unirsi al gruppo dell’emisfero australe”, Secondo il comunicato stampa, consentendo l’istituzione di una prima divisione di dodici squadre. La seconda divisione, nel frattempo, sarà composta da altri paesi dell’Europa e dell’emisfero australe, tutti determinati da World Rugby, la federazione internazionale. “Per facilitare le partite di promozione e retrocessione”La dichiarazione ha detto.

Informare i giocatori e i “partecipanti” alla decisione

Se il calendario è spesso controverso per quanto riguarda le tante partite giocate durante l’anno, la competizione è stata validata da giocatori internazionali, e ovviamente consultati. “Giocatori internazionali di rugby sono stati coinvolti in ogni fase dello sviluppo di questa nuova competizione, Identifica il torneo di rugby a sei nel suo comunicato stampa. Questa collaborazione è stata una delle chiavi per alimentare le discussioni sul club e sui calendari internazionali che lavorano in parallelo e per garantire che il benessere dei giocatori rimanga la priorità assoluta in tutti i processi decisionali”.