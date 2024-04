Dominanti alla fine della partita, le donne scozzesi hanno vinto in Italia

Dopo un primo periodo equilibrato, la Scozia ha fatto la differenza, sabato, in Italia, nell'ultima mezz'ora di gioco, e con questa vittoria (17-10), la squadra del XV du Chardon si è portata davanti alle azzurre in classifica.

La panchina ha fatto la differenza. Dopo sessanta minuti equilibrati (7-7), le due squadre scozzesi (Emma Orr (63, Chloe Rowley (69)) hanno permesso alla propria squadra di dominare gli ultimi trenta minuti, sabato 20 aprile, sulle azzurre a Parma Nella penultima giornata del Nations Championship Six, il XV du Chardon ha ottenuto la sua seconda vittoria (17-10), successiva contro il Galles.

La Scozia è quindi in corsa per qualificarsi ai Mondiali del 2025, dopo aver sconfitto l’Irlanda in Inghilterra. Infatti, la squadra più alta in classifica dopo Inghilterra e Francia – le nazioni già qualificate – vincerà il biglietto diretto alla fine del torneo.