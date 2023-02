Maïa Schwinghammer e Julien Viel | Per amore dello sci

Senza il pattino libero, Julien Vail e Maya Schwingameer non sarebbero niente. letteralmente. La loro storia è una storia d’amore, famiglia e successo.

I genitori di Schwinghamer si sono incontrati alla Coppa del mondo di sci freestyle a Mont-Tremblant”, molti anni fa[elle s’]Ricorda in modo specifico “, dice. Suo padre, che era venuto dal Saskatchewan per l’occasione, e sua madre, una laurenziana, si sono incontrati ai piedi della montagna mentre i due stavano lavorando all’organizzazione del concorso.

Da parte sua, Phil è considerato una “terza generazione di skater”. Grazie a suo padre e suo nonno, fin dalla nascita si è immerso nel mondo dello sci freestyle. “Nella mia famiglia, la gente parla di pattinaggio artistico alle cene, alle feste, a Natale, ed è davvero fantastico! Sua madre, anche lei pattinatrice, conosceva suo padre pattinando nelle competizioni della contea.

Per quasi due anni, i pattinatori di 21 anni sono stati una coppia. Senza saperlo era facile dedurre dagli sguardi complici e ammirati che si scambiavano durante il colloquio. Ingrandire Dalla loro camera d’albergo in Italia si sono organizzati Giornalismo.

“Siamo davvero una grande famiglia di sciatori freestyle e stiamo cercando di mantenere la serie positiva”, afferma Phil.

Soprattutto, stanno vivendo il loro sogno insieme. Per loro, è l’inizio di tutte le possibilità.

Stagione di successo

I due campioni se ne rendono conto, ma il loro inizio di stagione non è stato all’altezza delle loro aspettative. Durante la pausa festiva, hanno potuto ricaricarsi e riflettere. Tuttavia, hanno sopportato lunghi ritiri di addestramento, a Whistler e in Cile, durante la bassa stagione. Basta, appunto, alzare i loro standard in termini di risultati.

Il grilletto è scattato al ritorno dalla lunga vacanza, ai Mondiali di Val-Saint-Côme.

Foto dall’account Instagram di Julian Vile Maïa Schwinghammer e Julien Viel sono una coppia da quasi due anni.

“Sto pattinando molto bene dall’inizio della stagione e sapevo che sarebbe arrivato. Era solo una questione di tempo. Si è davvero aperto in Val-Saint-Come”, spiega Schwingham, che capisce perfettamente il francese, anche sebbene sia cresciuta nel Canada occidentale.

Incredibile sulla pista di Lanaudière, ha ottenuto il suo miglior piazzamento in carriera al quinto posto.

La settimana successiva, presso la leggendaria montagna illuminata da Deer Valley, ho finito ai piedi della piattaforma. “Le ho detto per molto tempo che è una delle migliori pattinatrici del circuito. Sono davvero orgoglioso”, ha detto il suo compagno.

Pensa persino di poter mordere un medaglione in poco tempo. “Sento davvero di potercela fare. Nelle mie due finali, che ho giocato a Val-Saint-Come e Valle d’Air, ho commesso degli errori. Finire 4H e 5H Sapere che ho cose da migliorare mi dà fiducia che sarò in grado di sfondare superiore 3. »

Un traguardo raggiunto da Viel, durante l’ultimo Mondiale, in Italia. È arrivato terzo nel dual moguls event. Prima di questa gara, il suo miglior piazzamento in carriera è stato il nono posto nello Utah la scorsa settimana.

“Mi ha colto un po’ di sorpresa, ma quella stessa mattina al risveglio ho avuto la sensazione che sarebbe stata una bella giornata”, ricorda il principale interessato.

FOTO JEFF SWINGER, archivi stampa collegati Julian Vail a Park Valley, nello Utah

“Quella mattina mi ha detto: ‘Guardami oggi, avrò il mio primo podio'”, conferma Schwinghammer, “ed è stato ovviamente molto speciale vederlo andare via. È fonte di ispirazione per il resto della squadra credo che possiamo essere sul podio.” anche. ”

Con l’avvicinarsi dei Mondiali, hanno un solo desiderio: divertirsi, “perché è allora che ti diverti a pattinare al meglio”, dice Vail.

doppio click

“Non direi che è sempre facile”, dice Schwinghammer, pettinandosi i capelli all’indietro, del loro stato di relazione unico. Dopotutto, raramente sono gli atleti che hanno il privilegio di stare fianco a fianco quotidianamente con la loro dolce metà. Nel loro caso, è necessario.

E ha continuato: Nonostante tutto, non vogliono cambiare nulla.

Viaggiamo insieme in tutto il pianeta, attraversando insieme situazioni stressanti. Siamo fortunati ad esserci sempre l’uno per l’altro. Maya Schwingameer

In effetti, il duo gestisce molto bene le proprie emozioni, crede Phil. Tanto più che nel contesto, lo stress e la tensione si moltiplicano. Entrambi vogliono il meglio l’uno per l’altro. Il carico mentale e la preoccupazione di fare bene aumentano a ogni competizione.

“Non vedo spesso Maïa correre durante il giorno, perché mi innervosisce e non voglio che influisca sulla mia competizione. Ma la guardo correre dopo oggi e sono ancora orgoglioso di lei. Mi rende felice .”

Se qualcuno temeva un putiferio dopo la possibile partenza di Mikael Kingsbury, il National Freestyle Skiing Team è in buone mani se tenuto a debita distanza da Schwinghamer e Phil. I loro cuori sono pronti a battere al ritmo dei dossi e sono pronti a portare la torcia in alto per amore del pattinaggio.