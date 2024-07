La partnership tra Lamborghini e Macron estende la supremazia italiana nel motorsport

Lamborghini, il famoso produttore italiano di auto sportive, ha collaborato con Macron, il produttore leader di abbigliamento tecnico sportivo, in una partnership dalle molteplici sfaccettature. Questa alleanza dimostra un impegno condiviso per la qualità, l’innovazione e le prestazioni, riflettendo il distinto stile italiano incarnato da entrambi i marchi. Inizialmente, la collaborazione si concentrerà sulla divisione motorsport di Lamborghini, Squadra Corse.

Nelle prossime tre stagioni Macron equipaggerà il personale della Squadra Corse che parteciperà a diversi tornei prestigiosi, tra cui il Lamborghini Super Trofeo. Inoltre, il team Lamborghini Iron Lynx, che gareggia nel campionato FIA WEC e IMSA Sportscar nella classe Supercar/GTP, beneficerà dell'abbigliamento ad alte prestazioni di Macron.

Macron fornirà al team Lamborghini Squadra Corse capi di abbigliamento che uniscono tecnologia all'avanguardia e comfort. Realizzato meticolosamente con attenzione ai dettagli, l’abbigliamento incarnerà l’identità sportiva sinonimo dell’iconico marchio automobilistico. Tessuti tecnici e funzionali garantiranno prestazioni ottimali, riflettendo la natura impegnativa del lavoro Sport motoristici.

Espandere cooperazioneMacron concederà in licenza anche la replica della collezione Squadra Corse. Questa iniziativa consente ai fan e agli appassionati di tutto il mondo di possedere un pezzo della partnership, rafforzando l’appeal globale di entrambi i marchi.

Il fondamento di questa partnership si basa sui valori condivisi di competitività, lavoro di squadra e superamento dei confini. Sia Lamborghini che Macron puntano all’eccellenza, una caratteristica profondamente radicata nei rispettivi settori.

È interessante notare che entrambe le entità condividono anche radici geografiche, poiché provengono dalla regione italiana dell'Emilia-Romagna. Questo patrimonio condiviso, nonostante la loro presenza internazionale, conferma il loro impegno nell’esportare il valore del “Made in Italy” su scala globale. Le aree industriali in cui si sono stabiliti Lamborghini e Macron, conosciute rispettivamente come Auto Valley e Sports Valley, sono conosciute a livello globale per il loro senso degli affari, la professionalità e l'incrollabile passione per l'innovazione.

Stefan Winkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini, ha espresso il suo entusiasmo per questa partnership, affermando: “Per noi questa partnership è un naturale omaggio al mondo dello sport, che per Lamborghini è rappresentato dal settore motorsport. L’obiettivo è creare un eccellente lavoro di squadra tra le nostre due organizzazioni e condividere i futuri successi che siamo certi deriveranno da questa cooperazione.“

Gianluca Pavanello, amministratore delegato di Macron, ha fatto eco a questo sentimento, aggiungendo: “Siamo lieti di annunciare questa partnership con un brand che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo. Le nostre due aziende affondano le radici nella stessa regione, l'Emilia-Romagna. Condividiamo gli stessi valori prestazionali e cultura del design che ci guidano, insieme alla passione e alla cultura aziendale, in tutto ciò che facciamo. Questa linea di abbigliamento è la perfetta espressione dei nostri valori condivisi, dove la cura dei dettagli è il fulcro di una filosofia che ci unisce e mette in risalto lo stile italiano in tutto il suo splendore.“

© Foto: Lamborghini