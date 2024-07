La partenza più alta del Tour de France a Firenze

Il Tour de France inizia sabato 29 giugno a Firenze, in Italia. Si concluderà a Nizza il 21 luglio.

Un paesaggio da sogno unico: il Tour de France è iniziato a Firenze (Italia)Sabato 29 giugno. Attraversa il cuore storico della città. Un momento indimenticabile per gli spettatori. “È meraviglioso e toccante“, si meraviglia una giovane donna. Qualche ora fa, la polizia ha evacuato i turisti. È l'ora del Tour de France, un momento straordinario per i gioiellieri. Gli amatori sono arrivati ​​molto presto Sabato La mattina, ai piedi delle statue, nella piazza più bella di Firenze, per vedere passare il plotone.

Tra la folla c'erano francesi venuti da lontano, alcuni di loro da Strasburgo (Basso Rin). Per la nonna italiana non c'è dubbio che manchi circolare. È arrivato appositamente dalla Sardegna (Italia). Sul posto la temperatura era già sopra i 30 gradi, quindi l'hanno preso tutti Le loro precauzioni. Per sconfiggere il caldo, anche i concorrenti hanno cercato di prepararsi. Il tour è stato lanciato!