La campionessa in carica Carla Arbez contro l’Italia – Sport.fr

La giovane apripista, Carla Arbez, partirà nel quindicesimo Campionato femminile francese durante la sua prima scelta, domenica, contro l’Italia nell’apertura del Campionato Sei Nazioni, secondo la composizione rivelata venerdì dalla Blue Management.

Grande sorpresa: l’ex capitano e ala di terza linea Gael Hermit (26, Stade Toulouseane, 50 presenze) è stato relegato in panchina, insieme a un altro allenatore dei Blues, il terzino Jesse Tremolier (30). , Romania, 73 argento. .). Arbez (23, Stade Bordelais) si assumerà il difficile compito di sostituire Caroline Drouin, finora imbattuta in 10 con i Bleues, che verrà mantenuta con la VII squadra francese per i Giochi Olimpici del 2024 a Parigi. Sarà legata alla cerniera con Pauline Bourdon (27, 45), che ha sostituito con breve preavviso la sua compagna e compagna di squadra Laure Sansos durante la Coppa del Mondo, dopo che una rottura del legamento crociato del Tolosa l’ha costretta a farlo. Congedo pensionato prima del previsto.

Il resto della squadra, che affronterà l’Italia domenica a Parma (16:00), ha la maggioranza delle medaglie di bronzo ad Auckland lo scorso novembre.

Composizione XV di Francia:

Pollard – Bogarde, Mr. Menager, Vernier, Bennett – (o) Arbez, (m) Bourdon – Gross, Escudero, Berthomeo – Forlani (Cap.), Mr. Filho – Khalfaoui, Suchat, Deshai

Alternative: Domaine, Lindelauf, Bernadou, Picut, Hermet, Chambon, Trémoulière, Dupouy