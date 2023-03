Matteo Retigui commenta il suo primo gol in Nazionale – Sport.fr

Nonostante l’Italia sia stata sconfitta dall’Inghilterra (1-2), Matteo Rettigi ha festeggiato nel migliore dei modi la sua prima selezione con un gol. Ha dato le sue prime impressioni dopo l’incontro.

Chiamato a sorpresa da Roberto Mancini, Matteo Retegi (23), attaccante del Club Atlético Tigre (Argentina P1), ha onorato la sua prima selezione con la Squadra Azzurra con un gol nella sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra (1-2). L’attaccante italo-argentino, che non parla una sola parola di italiano, ha risposto per lui a questa serata particolare. Se era molto felice di segnare il suo primo gol, si è detto deluso dalla sconfitta della sua squadra.

” Sono triste per la perdita, ma sono molto contento del mio esordio con questa maglia, è la maglia che volevo indossare “Ha detto il giocatore che ha sempre giocato in Argentina dall’inizio della sua carriera”. È un peccato perché speravo di iniziare a vincere. I miei colleghi mi hanno accolto con grande affetto catturare. Poi ha parlato del suo obiettivo: L’ho cercato per tutto il primo tempo, è arrivato nella ripresa. È divertente ma ovviamente avrei preferito vincere. »

Dopo aver festeggiato il suo primo gol con i colori del Nacional, Matteo Retigui potrebbe avere l’opportunità di festeggiare la sua prima vittoria nella prossima partita dell’Italia, sabato sera, contro Malta.