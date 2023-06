Savoia. La Coppa del Mondo di alpinismo scatterà a Val Thorens

Vedi le mie notizie

Lo snowboard o scialpinismo è una disciplina costituita dai seguenti percorsi di montagna, in una o più salite e discese. (© Pixabay)

Date e luoghi sono appena caduti. Questo lunedì 26 giugno, Federazione Internazionale di Sci Alpinismo (ISMF, dal nome inglese) ha rivelato sul suo sito about Programma degli eventi per la prossima Coppa del Mondo di Snowboard. I primi test si svolgeranno in Val Thorens Resort in Savoiaa partire dal 24 novembre.

Il nuovo Mondiale è in programma Da fine novembre a metà aprile. Si terrà in sette sedi situate in Sei paesi diversie includerà il totale 19 eventi.

La prima meta delle 19 gare è a Val Thorens

Inizierà in Francia e in Savoia, a Val Thorens, la località più alta d’Europa, per Staffetta verticale mista e staffettaorganizzato da Dal 24 al 26 novembre.

Il concorso si svolgerà quindi almeno da gennaio a Arinsal (Italia) il 20 e 21, poi a Boí Taüll (Spagna) il 27 e 28. Poi si dirigerà a Villars-sur-Ollon (Svizzera) dal 3 al 5 febbraio E tornerà a Italia in Val Martello per tre eventi dal 22 al 25 febbraio. Proseguirà il suo percorso a Schladming (Austria) il 2-3 marzo, per poi concludersi a Cortina d’Ampezzo (Italia) per quattro gare in programma dal 6 al 10 aprile.

