La Germania è ancora sconfitta, e Inghilterra e Italia si impongono – Sport – Journal Chretien

di Milo Langro (iDalgo)

La Germania non può ancora farlo. Perdendo contro la Repubblica Ceca (2-1), la Germania ha mantenuto la sua striscia senza vittorie a Euro Under 21. I cechi hanno giocato perfettamente il loro schema di gioco, arrivando addirittura ad aprire le marcature poco prima dell’intervallo grazie a Vaclav Cek (1-0, 33′) prima di vedere i tedeschi rimontare nella ripresa. Angelo Steeler è arrivato a pareggiare (1 – 1, 70′) prima della fine della partita, Martin Vittek ha regalato la vittoria ai suoi (2-1, 87′). L’Inghilterra ha vinto senza forzare (2-0) contro Israele grazie a un’ottima prestazione ancora una volta di Emile Smith Rowe. L’Italia ha vinto la sua prima vittoria in questa competizione contro la Svizzera (3-2). Le Azzorre sono andate fuori di testa a fine partita mentre erano in vantaggio per 3-0 all’intervallo.

