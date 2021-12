La Juventus pensa.. Correzione al centro! (foto)

Spesso nel calcio l’allenatore non è da biasimare per il gioco scadente della squadra. Diciamo questo perché nella maggior parte dei casi paga alla sposa. Il problema potrebbe essere nel menu. Nessuno può saperlo con certezza. Ad esempio, alla Juventus si potrebbe dire che c’è qualcosa che non va nel centrocampo.

Il torneo è stato perso dall’Inter l’anno scorso. Quest’anno perderà ancora, come dimostrano le cose, con i campioni d’Italia in testa. La Juventus fatica con unghie e denti per entrare nel quartetto, attualmente quinto, a -4 dall’Atalanta. La scorsa stagione è riuscito a finire la gara in luoghi che assegnano i biglietti per la Champions League.



I centrocampisti della Juventus sono “pochi”

Si è notato che le cose in mezzo alla Juve non ispirano fiducia. Principalmente per sei e otto. All’estremo, non c’è molto problema con la presenza di Cuadrado e Chiesa. Ma è stato lì al centro e nella squadra che sono emerse idee per cambiamenti radicali: Ramsey e Arthur fuggono. Rabiot e Bentacore potrebbero andare se emergono proposte favorevoli, e la Juve non è passiva.

Per quanto riguarda McKinney, gli Spurs lo stanno guardando. Locatelli ha fatto un buon euro, ma il primo tempo non è stato lo stesso finora. In Italia si dice che la “Vecchia Signora” abbia attirato l’attenzione di Zacharias Gladbach e Frazzi di Sassuolo. Avremo più segnalazioni nei prossimi giorni, soprattutto con il nuovo anno.

