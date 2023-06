Cura, seduta e recupero

All’indomani della vittoria sull’Italia (2-1), i Beloites hanno condiviso il loro venerdì tra allenamento, cure e recupero.

I France Espoirs sono già concentrati sul loro prossimo incontro della fase a gironi di Euro 2023 che affronteranno contro la Norvegia, domenica 25 giugno a Cluj-Napoca (20:45, in diretta su W9 e bein Sports).

Venerdì 23 giugno è stato per lo più all’insegna della ripresa per i giocatori di Sylvain Ripoll, ma con un programma speciale l’uno per l’altro.

Al termine della mattinata, l’undici dei padroni di casa contro l’Italia è rimasto all’erta mentre i dodici compagni hanno svolto un’ora di allenamento in campo. (foto sotto)Sotto il sole e molto caldo. Poi il pomeriggio è stato dedicato ai riposini, alle cure e al recupero per tutto il gruppo.

Da parte loro, Lucas Chevalier e Pierre Kalulu hanno preso parte a una conferenza stampa tenutasi dopo pranzo.

Sabato, il giorno prima del secondo incontro, il tecnico risponderà alle domande dei media alle 12:30 (ora francese) allo stadio CFR Cluj, dove i Bleuets si alleneranno dalle 16:30.

(foto FFF)