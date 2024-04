Ecuador (amichevole): Quando? Su quale canale televisivo guardi la partita?

Dopo la lenta vittoria sul Venezuela (2-1), l’Italia vuole continuare a rafforzare la fiducia. La Squadra Azzurra affronterà l'Ecuador domenica 24 marzo. Quando ? Su quale canale televisivo guardi la partita? Scopri tutte le informazioni che devi sapere sull'incontro amichevole tra Italia eEcuador.

Italia – Ecuador: ultime notizie prima dell'incontro

A quali condizioni l’Italia difenderà il suo titolo a Euro 2024? Tornata alla ribalta grazie al successo ottenuto agli ultimi Europei, l'Italia è caduta nuovamente da una posizione molto alta non partecipando ai Mondiali del 2022. Da allora, Squadra Azzurra Sta cercando di ricostruirsi come meglio può. All'interno di un girone difficile, l'Italia è riuscita a qualificarsi per l'Europeo 2024 dietro l'Inghilterra, la più importante candidata alla competizione. Resta da vedere se i compagni di Donnarumma saranno pronti il ​​prossimo giugno. In questo momento, l’obiettivo dell’Italia è guadagnare fiducia e trovare un forte numero 9 a Euro 2024. Contro il Venezuela, la selezione italiana avrebbe potuto vacillare. Ma Donnarumma salva ancora i suoi, respingendo il rigore di Rondon. Di fronte all'Ecuador, l'obiettivo è chiaro: ottenere la seconda vittoria consecutiva.

D'altra parte, l'Ecuador tiene a sottolineare che sta consolidando la sua posizione nel panorama calcistico sudamericano. La nazionale ecuadoriana, presente ai Mondiali del 2022, ha mostrato molte cose interessanti che potrebbero permetterle di invitarsi ai grandi incontri internazionali in futuro. Venerdì scorso, l’Ecuador ha vinto in amichevole contro il Guatemala (2-0), confermando la sua buona prestazione nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. L’Ecuador è al quinto posto tra 10 paesi del Sud America, davanti al Brasile. Se Squadra Azzurra Questa è chiaramente la partita preferita tra Italia ed Ecuador Ordinare Ha degli argomenti offensivi che potrebbero danneggiare la difesa italiana.

Italia-Ecuador: a che ora e su quale canale vedere la partita?

Incontro amichevole tra Domenica 24 marzo, a partire dalle ore 21, si giocherà Italia-Ecuador. (ora francese). Non è ancora noto il canale che trasmetterà la partita, che si disputerà alla Red Bull Arena di Harrison (Stati Uniti d'America).





Ho nostalgia della squadra verde, e conto sulla squadra rossa per continuare a sorridere. Alla ricerca dell'emozione degli sport in alta montagna, bramo il tennis, il basket, il calcio e gli sport invernali davanti alla TV. Non vedo l'ora di sostenere la squadra francese durante le Olimpiadi di Parigi!