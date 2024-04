Ciclismo: Wout van Aert si ritira dal Giro d'Italia

Wout van Aert non correrà il Giro d'Italia (4-26 maggio). Il belga, gravemente ferito in seguito ad una caduta a fine marzo, ha annunciato il suo ritiro in un videoclip sull'account X della sua squadra ciclistica Visma-Lease.

Wout van Aert non potrà correre il Giro. imago/belga

“Al momento non posso assolutamente allenarmi”, spiega, dicendo che soffre ancora per le costole: “Per questo abbiamo deciso di non iniziare il Giro”. La sua squadra ha annunciato la sua sostituzione con il francese Christophe Laporte.

“È davvero un peccato, sono davvero deluso di aver mancato il mio secondo grande obiettivo della stagione, ma al momento devo fare della mia salute la mia priorità e devo dare al mio corpo il tempo di cui ha bisogno per riprendersi”, aggiunge Van Aert. . (Età 29 anni).

Duello interrotto

Aveva già dovuto rinunciare alla partecipazione al Giro delle Fiandre e soprattutto alla Parigi – Roubaix, dove era atteso il suo duello con l'olandese Mathieu van der Poel, vincitore di entrambe le gare. L'altro suo obiettivo dichiarato in questa stagione è lottare per le medaglie olimpiche alle Olimpiadi di Parigi, sia contro il tempo che nella corsa su strada.

Van Aart si è infortunato il 27 marzo, cadendo pesantemente a 67 chilometri dalla fine della Croce delle Fiandre, dopo essersi scontrato ad altissima velocità con la ruota del suo compagno di squadra sul pendio notoriamente pericoloso che porta ai piedi del Canariberg. È stato vittima di fratture alla clavicola, allo sterno e a diverse costole, oltre a una contusione al polmone.

