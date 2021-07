L’ex stella dell’Inghilterra Raheem Sterling è una “chiave definitiva” per sconfiggere l’Italia

Dopo che l’Inghilterra ha prenotato il suo posto nella finale di Euro 2020 mercoledì, Gary Neville ha indicato che Raheem Sterling è l’uomo del torneo e sarà cruciale per sconfiggere l’Italia domenica.

I Tre Leoni hanno battuto la Danimarca con un autogol e hanno vinto i tempi supplementari su Harry Kane per tornare in campo, il che significa che l’Inghilterra giocherà la loro prima finale importante in 55 anni.

Sterling, che aveva già segnato quattro gol durante il torneo prima della partita di ieri sera, ha giocato un ruolo fondamentale nel costringere la sua squadra a pareggiare, quindi ha segnato il rigore che ha portato al secondo gol dell’Inghilterra che ha siglato il pareggio.

Dato che Neville si è rivelato essere la tanto attesa Grand Final dell’Inghilterra contro l’Italia, ha affermato che il suo ruolo nello sbloccare la stretta collaborazione tra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sarebbe di fondamentale importanza.

Quando a Neville è stato chiesto su Sky Sports chi fosse il giocatore inglese nel torneo, ha detto: “Forse circa quattro o cinque giorni fa stavo pensando a Jordan Pickford.

“Ho pensato che fosse eccezionale in termini di pulizia delle reti che tenevamo.

“Luke Shaw è stato eccezionale e Kyle Walker è stato assolutamente fantastico. Calvin Phillips è incredibile a centrocampo.

“Ma ora devi dire che con quello che ha fatto Raheem Sterling la scorsa notte, salterebbe sicuramente davanti a loro se non fosse stato qui prima. È stato un bene per loro (Danimarca).

E in qualche modo domenica dobbiamo trovare un modo per attirare Chiellini e Bonucci in modo da poter portare Sterling in quello spazio dentro e intorno a loro. Deve essere la chiave, perché questi due difensori italiani sono così grandi.

“Adorerebbero Kane a metà in termini di elemento fisico e Harry non è il più veloce. Quindi Harry dovrà essere intelligente domenica. Sterling, sono sicuro, se può sparare solo uno o due di quelli difensori, fateli fuori quattro o cinque metri… Abbiamo visto il gol segnato dalla Spagna quando Chiellini è stato ritirato. Penso che la sterlina sarà molto necessaria domenica”.

L’attaccante del Manchester City è stato un appuntamento fisso nella squadra di Gareth Southgate durante Euro 2020 e la sua prestazione ha legittimato la decisione del manager dell’Inghilterra di sceglierlo nonostante il declino del club la scorsa stagione.

Neville ha aggiunto: “È l’unico che non mi sento a mio agio, mi sembra che stia giocando ogni minuto. So che è fuori in una partita.

“Ma domenica sarà divertente. Raheem Sterling è stato eccezionale. Ieri sera è stato brillante e come ho detto li ha fatti a pezzi”.