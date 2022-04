Il Maidstone Tattoo Extravaganza ospiterà quasi 80 tatuatori nel Kent Showground, Delting, durante le vacanze di Pasqua.

Trasforma il tuo corpo in un capolavoro al Maidstone Tattoo Extravaganza, che si tiene al Kent Showground.

Ambientato alla periferia della città di Detling, Maidstone Tattoo Extravaganza invita i migliori tatuatori del settore a mostrare i loro lavori durante il fine settimana di Pasqua.

Maidstone Tattoo Extravaganza al Kent Showground accoglie i tatuatori per mostrare il loro lavoro questa festa. Foto: Shawn Aidan

Questa mostra indipendente, curata da Fraser di Maidstone e Samantha Williams, mostra lo strano e meraviglioso mondo della modificazione del corpo dal 2017.

Celebrando il lavoro di artisti e commercianti di talento, la conferenza sarà un grande fine settimana di meraviglia visiva.

Dai tagli personalizzati ai disegni flash, puoi trovare il tatuaggio perfetto per te. Foto: Andy Jones

L’organizzatore dell’evento Fraser Williams ha confermato che 78 artisti sono stati confermati finora e bruceranno il loro inchiostro per tutto il fine settimana, da artisti indipendenti a grandi studi.

Gli studi di tatuaggi di Kent, tra cui Alex Crook Studio e Birch Tree Studios a Sittingbourne, Clockwork Ink a Faversham, Stainless Steve’s a Maidstone e Tattoo Emporium a Sevenoaks, chiameranno a casa il Kent Showground durante il fine settimana di Pasqua.

Verranno mostrati tatuatori da te e oltre. Foto: Shawn Aidan

Il salone accoglie anche tatuatori da tutto il mondo, inclusi artisti italiani e turchi. In passato, la conferenza ha ospitato studi provenienti da Francia, Malta e Spagna.

I visitatori possono discutere le loro idee di design con gli artisti, vedere i tatuaggi flash dello studio e persino prenotare un tatuaggio nella galleria.

La fiera del tatuaggio salterà gli spettacoli quest’anno a causa della pandemia. Foto: Shawn Aidan

Gli anni precedenti hanno incluso band dal vivo e intrattenimento come ballerini e mangiafuoco. Tuttavia, a causa del virus COVID-19, non ci saranno artisti dal vivo alla conferenza di quest’anno, ma ci sarà musica dagli altoparlanti per tutti e tre i giorni per farti divertire mentre aspetti sulla sedia.

Ci saranno anche molti snack in offerta, tra cui il delizioso cibo di strada del Grumpy Dads Grill di Sittingbourne.

Mentre sfogli i portafogli di design flash, puoi anche dare un’occhiata ai numerosi commercianti, che venderanno di tutto, dalle intricate stampe artistiche agli accessori per la modifica del corpo.

Sia che tu stia considerando il tuo primo tatuaggio o desideri una manica intera, puoi trovare l’artista e il design giusti per te su Maidstone Tattoo Extravaganza.

Visita da sabato 16 aprile a Pasquetta dalle 9:00 alle 17:00. I biglietti partono da £ 13 online o £ 10 al giorno. libro in linea qui Oppure chiama lo 07984916932 per i dettagli.